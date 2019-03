El ex Juez Arias y Nora Cortiñas visitaron Luján

El Frente Patria Grande se lanzó a fines de Octubre del 2018 en la ciudad de Mar del Plata, y reúne en su composición a la ex organización Patria Grande (hoy Vamos), el Movimiento La Dignidad, Justicia y Libertad, 3 Banderas, un conjunto de colectivos feministas, de lucha por el medio ambiente, la memoria histórica, y a una serie de referentes como Juan Grabois, Elizabeth Gómez Alcorta, Luis Arias, Itaí Hagman, Ofelia Fernández.

Sus referentes señalaron que están en plena expansión y desarrollo, y suma adhesiones donde realiza giras de presentación por varias provincias del país. En ese marco, ayer viernes el Ex Juez de La Plata Luis Federico Arias visitó Luján para participar de una charla en el CCyS José Artigas junto a Nora Cortiñas. Antes, se reunió con referentes locales del espacio, en una informal ronda de prensa e intercambio político.

Carolina Francia ofreció palabras para comenzar la ronda: “Es un orgullo para nosotras y nosotros tener a Luis Arias en Luján. Como Juez enfrentó a los poderes de turno y encabezó causas justas como la que se propuso dar luz sobre las consecuencias de las inundaciones en La Plata en 2013, se opuso a los injustos tarifazos, y a la persecución de docentes durante el Gobierno de Vidal. Por esas cosas lo destituyeron, y no bajó los brazos. Buscó la política como herramienta para cambiar las injusticias, y hoy es parte de este Frente Patria Grande que estamos construyendo en todo el país”

Por su parte, Arias planteó: “Nos integramos al Frente porque creo que tiene mucha potencialidad. Hoy, cuando los partidos políticos están cerrados y han alambrado sus espacios para que nadie entre, como forma de mantenerse en el poder y evitar la participación de otros sectores, Patria Grande muestra una gran diversidad; participan estudiantes, profesionales, organizaciones sociales, colectivos feministas”.

“Todos los que quieras hacer política hacia el futuro tienen que tener en cuenta esa diversidad. No existen ya grandes movimientos que representen a las mayorías como una cosa unívoca, hoy hay representaciones de colectivos más chicos, y es necesario armar un rompecabezas en contacto con esos colectivos para construir unidad en la diversidad. El Frente Patria Grande representa esto y me siento muy cómodo allí. Es un partido de mucha juventud que no está contaminada con las prácticas tradicionales de los viejos partidos políticos”.

En tanto Silvia Moglie planteó algunas palabras a modo de cierre: “En un momento de tanta crisis social y tanta injusticia por parte del gobierno, para quienes construimos el Frente Patria Grande en Luján es una alegría y un orgullo compartir con Luis Arias esta jornada. Es un año muy difícil, y a la vez muy determinante. Tenemos que hacer los esfuerzos para aportar a ganarle a Cambiemos las elecciones, y a la vez proponerle a la sociedad que la política es la mejor herramienta para cambiar la realidad, y no lo que dice o pretende mostrar el Macrismo”.

Publicado el domingo 31 de marzo de 2019