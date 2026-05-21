El domingo, Luján visita a Atlas

Publicado el jueves 21 de mayo de 2026

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Por la fecha 13 del torneo, Luján visitará este domingo desde las 15:30 horas a Atlas en General Rodríguez, con el objetivo de extender su gran presente futbolístico.

El equipo dirigido por Martín “El Colo” Pérez Bianchi atraviesa uno de sus mejores momentos en el campeonato y llega al compromiso tras conseguir tres victorias consecutivas, resultados que le permitieron afianzarse en la tabla y meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos.

Con una marcada recuperación en las últimas jornadas, el Lujanero buscará sostener su buen nivel ante un rival siempre complicado, en un encuentro que promete ser clave para las aspiraciones de ambos equipos.

Luján intentará seguir por la senda del triunfo y continuar alimentando la ilusión de pelear el campeonato. Luego el otro finde llegará a Luján el equipo de los Messi, Leones que marca tercero y el lujanero se encuentra 4to.

Publicado el jueves 21 de mayo de 2026