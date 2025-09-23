El Dojo Nintai brilló en Concordia con tres podios y dos campeones

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El Dojo Nintai informó que el equipo lujanense, representando a «Buenos Aires Interior», tuvo una actuación sobresaliente en el 8° Torneo Nacional de Karate Shotokan JKS. Sus medallas sumaron para que la delegación provincial se quedara con la Copa Nacional.

El pasado fin de semana del 20 y 21 de septiembre, la ciudad de Concordia fue el epicentro del karate shotokan nacional al albergar el 8° Torneo Nacional de la Japan Karate Shoto Federation (JKS).

Entre delegaciones de todo el país, el Dojo Nintai de Luján dijo presente, representando a la ciudad y a «Buenos Aires Interior» con una delegación de cinco competidores que demostraron un altísimo nivel técnico y un gran espíritu deportivo.

El equipo, liderado por su Sensei Pablo Mingarro (53 años), estuvo compuesto por Natalia Cortazzo (37 años), Sebastián Gadea (42 años), Aníbal Titolo (39 años) y el joven Bautista García (14 años). Su paso por el tatami entrerriano no fue meramente testimonial, sino que se tradujo en importantes logros que llenan de orgullo al deporte lujanense.

Los resultados obtenidos por el Dojo Nintai fueron excepcionales. Sebastián Gadea tuvo un torneo soñado y se consagró Doble Campeón Nacional al obtener la medalla de oro tanto en Kata (formas) como en Kumite (combate) dentro de su categoría, «kata – kumite 40 a 44 años».

Por su parte, la constancia y la técnica de Natalia Cortazzo la llevaron a lo más alto del podio, consagrándose Subcampeona Nacional de Kata en la competitiva categoría «kata 21 a 39 años hasta 4 Kyu».

El Sensei Pablo Mingarro, un referente del karate en la región, demostró una vez más su maestría y vigencia. Por segundo año consecutivo, se alzó con el título de Campeón Nacional en Kata para la categoría de mayores de 50 años, revalidando su posición como uno de los mejores del país.

Más allá de las medallas, la delegación lujanense celebra la excelente participación de Bautista García y Aníbal Titolo. Ambos competidores se animaron a tener su primera experiencia en un torneo de esta envergadura, enfrentando el desafío con una seriedad y una excelencia que enaltecen los valores de su Dojo y representan un futuro prometedor para el karate de nuestra ciudad.

Además, el éxito no fue solo individual. La suma de puntos de todas las medallas conseguidas por los Dojos que componían la delegación de «Buenos Aires Interior» dio como resultado que el equipo se coronara campeón del torneo, alzándose con la 8ª Copa Nacional JKS.

Las preseas obtenidas por los karatecas lujanenses aportaron su parte y sumaron puntos muy valiosos para el éxito de todos, siendo parte fundamental de este importante logro colectivo. Esta victoria abre la puerta a la posibilidad de que, en algún momento, el ansiado trofeo pueda ser exhibido en nuestra ciudad, como reconocimiento al esfuerzo y al talento local.

El Dojo continúa formando atletas y personas, transmitiendo los valores de disciplina, respeto y superación del karate e invita aquellos que quieran iniciarse en este arte marcial.

Los días y horarios son: Lunes, miércoles y viernes.

– Infantiles (7 a 11 años): 18:15a 19:15 hs.

– Adolescentes y Adultos:19:30 a 21:00 hs

En Rodolfo Moreno 324, Luján.

Publicado el lunes 22 de septiembre de 2025