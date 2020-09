El Director Pagliaro, aseguró que están con una ocupación del 90 por ciento en el Hospital

El Director Asociado del Hospital Nuestra Señora de Luján, Diego Pagliaro, dialogó con Luján en línea y Radio UNLu, sobre la situación del nosocomio, y explicó que está como imaginaban. Señaló que se dio un incremento de casos, pero aclaró que todavía no llegaron a una situación de colapso en el sistema público local. «Estamos con una ocupación del 85-90 por ciento de forma diaria. La última semana estuvimos en ese número y en las camas de terapia intensiva estamos en un 90 por ciento de ocupación, estamos con pacientes con obra social, sin obra social. Nos vamos manejando también con las clínicas privadas y si alguna clínica está con necesidad de camas la podemos brindar nosotros», detalló.

Por su parte, descartó una situación de desborde pero consideró que están trabajando mucho y se encuentran con una alta ocupación de camas.»Creo que es el momento para pedirle a la gente que se cuide para poder seguir en este ritmo, necesitamos el apoyo de la comunidad, de la población, en las medidas de cuidado. Si nos mantenemos de está manera nosotros podemos seguir brindando respuesta. Es muy grande el esfuerzo de todos los sectores, desde la planificación del área nuestra hasta la parte asistencial. Personal de limpieza, todos los sectores del Hospital que están trabajando a más de un cien por cien. Haciendo muchísimas tareas, quedándose sin franco y todo, así que agradecemos muchísimo a todo el personal», aseveró el funcionario.

-Fallecimiento de un hombre de 43 años:

Explicó que se trataba de un paciente joven, pero que tenía factores de riesgo como diabetes, asma. «Estaba internado en piso, no evolucionó bien, ingreso a terapia, se mantuvo en terapia, pero no pudimos revertir el cuadro lamentablemente», puntualizó. Además, comentó que fue tratado plasma, y advirtió que el plasma está, da resultados pero no es cien por ciento efectivo. «Tenemos herramientas, armas para luchar contra el covid-19 pero hoy la principal y la más efectivas son las medidas de aislamiento y distanciamiento», finalizó Pagliaro.

Publicado el martes 1 de septiembre de 2020