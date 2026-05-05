El Día del Animal se celebrará en el Parque San Martín

Publicado el martes 5 de mayo de 2026

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Con motivo de festejar el Día del Animal, el Municipio de Luján informa que se realizará una jornada de celebración en el Parque San Martín, el próximo sábado 9 de mayo de 14 a 18 horas.

Bajo el lema “De la calle al corazón”, para fomentar la adopción, durante la tarde habrá diversas actividades como desfile de perros, maquillaje artístico, exposición de dibujos y videos, testimonios de adoptantes, charlas a cargo del Círculo de Veterinarios y de Bomberos Voluntarios, entre otras.

La jornada contará con la participación de Recrearte, y estará presente la Feria de la Economía Popular junto a stands de distintas protectoras de animales. Además, personal de zoonosis aplicará vacunas antirrábicas y dará turnos para castraciones.

El evento será transmitido en vivo por la Radio Pública Luján.

Sobre el Día de Animal

En Argentina, el Día del Animal se celebra cada 29 de abril. Esta fecha se eligió para conmemorar el fallecimiento del Dr. Ignacio Lucas Albarracín, presidente de la Sociedad Protectora de Animales, quien impulsó la Ley Nacional de Protección Animal.

La jornada busca concientizar sobre el respeto, cuidado y protección de todos los animales, prevenir el maltrato y fomentar la adopción responsable.

Publicado el martes 5 de mayo de 2026