El cuidado de la salud bucodental durante la pandemia

Es posible que muchos de los que lean estas líneas harán memoria a lo que debemos estar atentos para no enfermar de CARIES. Ésta es una enfermedad infecciosa que afecta a las piezas dentarias y las destruye hasta el punto tal de perderlas en situaciones irreversibles y muy dolorosas. También recordaremos otra de las enfermedades muy frecuentes: GINGIVITIS, que es una inflamación de la encía (tejido que recubre los dientes, de color rosado) con dolor y sangrado.

Sabemos que ambas enfermedades infecciosas se producen por la presencia de microorganismos. Los microorganismos se adhieren a las superficies de los dientes, aún más ante la ingesta de alimentos azucarados -sobre todo los pegajosos- las gaseosas y jugos no naturales. Todos ellos forman una matriz invisible llamada “Biofilm” o placa bacteriana.

Ese “Biofilm” elimina ácidos que comienzan con la destrucción del esmalte de los dientes (lo blanco que ves de los dientes) y también con el sangrado de las encías. Entonces, ¿qué hacemos para no llegar a esta situación para nada feliz? Pues bien, para evitar llegar a esta desagradable y (a veces dolorosa situación) prestemos atención.

No hay vacunas pero si buenas noticias

Comer dulces no adhesivos: helado, galletitas, pochoclo, torta, frutas, panqueques etc.

Tomar agua, jugos e infusiones con poca azúcar.

Lo salado podés comerlo libremente

La vacuna es el CEPILLO DENTAL

Si barremos las superficies dentales cada vez que finalizamos de comer, no habrá bacterias ni restos de alimentos; y entonces, tampoco CARIES ni GINGIVITIS.

La pandemia nos trajo situaciones inesperadas, atípicas, nuevas y desconocidas: desorden horario, comidas no habituales, permisos especiales, y también mucha ansiedad.

La ansiedad

Cada uno de nosotros transitamos la ansiedad como mejor podemos. Y entonces, te encontrás comiendo dulces o postres con una frecuencia y un desorden que ni nos hubiésemos imaginado. Nos salteamos el cepillado dental, ni hablar del que debíamos hacer antes de acostarnos. Ya no nos quedan dudas que la pandemia “desordenó” la vida cotidiana y también nuestra alimentación. Pues entonces éste es un buen momento para reencauzarnos.

Tratemos de comer dulces NO adhesivos, hasta cuatro veces al día.

Tratemos de cepillarnos cada vez que terminemos de comer (si es dulce, no te podés olvidar)

Si te salteaste los cepillados del día, CEPILLATE MUY BIEN antes de irte a dormir

Si no hay pasta dental, usa cepillo seco o con un poquito de agua

Tratemos de no beber gaseosa y/o alcohol.

Y si pusiste un bowl con dulces al lado de la compu mientras trabajas o jugas, cambialo por un puñadito de… seguramente no te acordás si comiste uno, ninguno o mucho.

Queda entonces plasmado la idea de Ajuste de Salud Bucodental en momentos de pandemia.

¿Sabías? Falta menos para que bajemos los tapaboca y nos encontremos sonrientes, alegres y con la boca impecable.

Espero cruzarme con tu sonrisa brillante dentro de un tiempito. Mientras tanto ¡a ponerse las pilas!

Para más información: tel 1165129382 odontobas@gmail.com

Publicado el sábado 25 de abril de 2020