El coro de la UNLu cumple 30 años

El coro de la Universidad Nacional de Luján cumple 30 años y Diego Golía, el Jefe del Departamento Área Cultura, adelantó a Luján en Línea las actividades que se vienen llevando a cabo durante este año respecto al aniversario y qué sucederá en la fecha indicada.

«Todo junio es un mes muy especial, porque el martes 29 se cumplen 30 años del primer ensayo del coro. Si bien mi designación como director del coro está fechada el 1° de julio, hace mucho tiempo decidimos elegir el primer ensayo como el día fundacional. Hay otros coros que eligen el día de la música u otras fechas, pero nosotros nos referimos a ese día porque fue muy particular, un sábado a las 17 horas, en la universidad que estaba en construcción», comenzó.

Y agregó, «Así que es muy representativa esa fecha para todos nosotros, sobre todo para quienes están hace 30 años en el coro. Por ejemplo Nancy, que si bien hoy es la preparadora vocal y una compañera docente, fue fundadora. Nuestro director general también estuvo el primer día en ese ensayo en la Unlu, así que hay mucha historia ahí».

«Todo el año estamos trabajando con el programa en tránsito que tiene el departamento, el último jueves de cada mes lo estamos dedicando a los 30 años del coro y a los 30 años de la radio. Así que invitamos coros amigos que han compartido conciertos y encuentros con nosotros, a que nos manden saludos. Y también recibimos saludos de directores de radios universitarias de todo el país», expresó.

«En particular, para el martes 29, estoy terminando de armar un concierto con videos del coro desde el año 1995, para ponerlo en el canal de Youtube, ‘Un lugar para compartir’. Ya está la publicidad en la calle y en nuestras redes sociales, comentando que podrán disfrutar de un concierto con obras de distintas épocas, el mismo martes 29, a las 20 horas. Se calcula una hora de duración, en las cuales hay diez obras, que algunas no pasan los dos minutos. Espero que la gente se conecte y nos deje sus comentarios y saludos, así sabemos que estuvieron en el concierto virtual». adelantó.

«El coro empezó como una necesidad personal. Yo estaba estudiando, aquellos que estudiamos música necesitamos un instrumento para practicar. Y los directores de coro necesitamos un coro. Empezó como una necesidad y se transformó en mi vida, porque el coro me atrapó, la universidad me atrapó como a todos los que trabajamos adentro, llevamos adentro el no docente. No puedo pensar mi vida sin él. De hecho, tenemos en el departamento otros elencos de muy buena calidad, como La orquesta, La típica y Los autóctonos, pero el coro está en mi corazón», finalizó Diego Golía, Jefe del Departamento Área Cultura, en diálogo con este medio.

Publicado el martes 22 de junio de 2021