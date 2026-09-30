El consumo de los hogares volvió a caer en agosto

Publicado el miércoles 30 de septiembre de 2026

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El consumo de los hogares volvió a retroceder durante agosto y se mantuvo en niveles bajos, de acuerdo con el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

La medición registró una caída interanual del 1,1% y una baja mensual desestacionalizada del 0,8%. Según el informe, el indicador continúa moviéndose en niveles similares a los registrados desde fines de 2024 y se ubicó 2,1% por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025.

El indicador permite seguir la evolución del consumo de bienes y servicios finales y su impacto sobre el comercio y la actividad económica.

En paralelo, durante agosto la inflación mostró una nueva desaceleración: fue del 1,7% mensual, frente al 2,1% registrado en julio. En la comparación interanual, la variación de precios alcanzó el 33,5% entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

Publicado el miércoles 30 de septiembre de 2026