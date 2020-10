El Consejo Superior de la UNLu aprobó el Cupo Laboral Trans

Días atrás este medio informaba que el Sindicato ATUNLu de la Universidad Nacional de Luján presentó un proyecto solicitando la aprobación del Cupo Laboral Trans.

En esta ocasión Luján en línea dialogó con la Secretaria de Derechos Humanos e integrante de la Subcomisión de Género, del Sindicato, Guadalupe Suárez, quien se refirió a este hecho.

En ese sentido, destacó que lo que sucedió en la jornada del jueves en el Consejo Superior del Centro de Estudios fue histórico, debido a que se realizó la aprobación unánime del cupo laboral trans. «Se esperaba, era algo que lo debíamos a toda la comunidad, a esta comunidad olvidada, maltratada, marginada, pero nosotros siempre tuvimos en la mesa de trabajo esta temática y siempre tratando de informándonos y como podíamos aportar nuestro granito de arena y bueno muy defendido y bien trabajado por nuestros representantes del consejo, tanto por Karina López. Era algo que se esperaba muchísimo, en estos tiempos cuando nosotros hablamos de cupo, no nos gusta de hablar de cupos, pero si entendemos que se crea una puerta que se abre y que va a seguir abierta y nos vamos a seguir transformando», manifestó.

Guadalupe Suárez, destacó la importancia de que el proyecto fue aprobado de manera unánime pero garantizó que hubo un constante e importante trabajo. Asimismo, comentó también que en este tiempo se llevaron a cabo distintas actividades para tratar el tema. Tras la aprobación, explicó como continúa este proceso y comentó que esta comunidad no ha tenido la posibilidad de acceder a un trabajo formal y tienen una expectativa de vida muy corta. «No han podido estudiar, capacitarse, entonces no les ocurre ir a pedir trabajo a la Universidad», relató en términos de los mismos testimonios dados por esta comunidad. La Secretaria de DDHH fue más al fondo de la cuestión y explicó que estás personas han sufrido el desprecio en sus propias casas, una discriminación que viven desde su niñez, adolescencia, en su escolaridad. «La expectativa máxima de vida es de 45 años, más de ahí no pasa, ya sea por enfermedad, o por todo lo doloroso y costosa que es su vida», detalló la Secretaria.

En cuanto al acceso al trabajo en la Universidad, explicó que tendrán la posibilidad laboral al igual que cualquier otra persona. «Recursos humanos va a evaluar si está apto para la vacante y se lo va a convocar como se hizo con cualquier otra persona. Esto es el cupo laboral trans tanto para la planta no docente y docente, ósea lo primero que quiero remarcar y que tenemos que empezar a entender es que son personas. Si pensamos en eso ya está», puntualizó.

Antes de finalizar, agradeció el compromiso y responsabilidad de todos en este proceso de trabajo que tuvo un final más que importante. «Fue un proyecto que salió de la lista 430 pero también hubo otra lista como de estudiantes y docentes que aportaron, ayudaron, bancaron», destacó y aseguró que durante el debate hubo un nivel de conectividad muy alto y un interés de aprobación por parte de la comunidad universitaria que quedo visibilizado en el chat del encuentro virtual.

Publicado el viernes 16 de octubre de 2020