El Concejo reclama a Nación por obras y reintegro de fondos de luminarias

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En la sesión ordinaria del último lunes, el Concejo Deliberante de Luján aprobó por unanimidad dos resoluciones presentadas por el bloque Fuerza Patria que respaldan los reiterados reclamos que el Municipio viene realizando ante organismos nacionales por el mantenimiento y la seguridad de infraestructura de jurisdicción nacional.

Uno de los principales ejes fue la instalación de 1.000 luminarias LED en el tramo del Acceso Oeste que atraviesa Luján, una intervención que el Municipio llevó adelante con recursos propios para dar respuesta a una necesidad concreta de seguridad vial.

Ante la falta de una respuesta adecuada por parte de los organismos nacionales responsables, el HCD solicitó a la Dirección Nacional de Vialidad el reintegro de los fondos que el Municipio destinó a esta obra, al considerar que se trata de infraestructura que corresponde a la jurisdicción nacional.

Además, se pidió que Nación informe cómo se garantizará el mantenimiento y la provisión del alumbrado en el marco de la nueva concesión del corredor vial que inicia en el km 63,20 de la Ruta Nacional 7 (empalme con el Acceso Oeste en Luján).

La segunda resolución reclama también la intervención de los organismos nacionales para mejorar las condiciones de seguridad de los pasos a nivel ferroviarios del distrito, con especial atención al acceso a la Universidad Nacional de Luján (UNLu), incluyendo iluminación, señalización, barreras y carpeta de rodamiento.

Publicado el martes 22 de septiembre de 2026