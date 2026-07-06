El Concejo Deliberante respaldó por unanimidad el cierre definitivo del Basural

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En la última sesión, el Honorable Concejo Deliberante de Luján aprobó por unanimidad una resolución mediante la cual expresó su respaldo al cierre definitivo del Basural a Cielo Abierto del distrito, tras el anuncio realizado por el Intendente Municipal, Leonardo Boto, sobre la implementación de un nuevo esquema de gestión de residuos que contempla el traslado de la totalidad de los residuos sólidos urbanos domiciliarios al Complejo Ambiental de la CEAMSE.

La iniciativa destaca que la medida constituye un paso histórico para la comunidad lujanense, al poner fin a una problemática ambiental, sanitaria y social que se extendió durante más de cinco décadas y que afectó especialmente a los vecinos de los barrios cercanos al predio.

Durante el tratamiento de la resolución estuvieron presentes vecinos y vecinas nucleados en la Asamblea por el Centro Ambiental (ApeCA), quienes desde hace años impulsan acciones y reclamos vinculados al saneamiento ambiental de la zona.

En ese marco, hizo uso de la palabra Sergio Almada, vecino del barrio San Pedro y referente histórico de la lucha por el cierre del basural, quien valoró la decisión adoptada y el trabajo realizado para concretarla.

“Después de muchos años de lucha, de reclamos y de trabajo junto a vecinos e instituciones, estamos viviendo un momento que parecía imposible. Quiero reconocer la decisión política del intendente Leonardo Boto de avanzar con una solución definitiva para esta problemática que durante décadas afectó nuestra salud, nuestro ambiente y nuestra calidad de vida. Este es un logro colectivo de toda la comunidad”, expresó Almada ante el cuerpo deliberativo.

En los fundamentos de la resolución impulsada por el bloque de concejales de Fuerza Patria, se señaló que el cierre definitivo del basural representa un avance trascendental en materia de salud pública y protección ambiental, reemplazando un sistema de disposición de residuos a cielo abierto por una alternativa acorde a los estándares actuales de gestión integral de residuos.

Asimismo, el cuerpo deliberativo valoró el trabajo desarrollado para avanzar en el saneamiento de una de las principales deudas ambientales del distrito, en el marco del proyecto integral del Centro Ambiental Luján “Laudato Sí”, concebido para transformar de manera estructural el tratamiento y la disposición de los residuos sólidos urbanos.

La resolución también expresa el acompañamiento del HCD al proceso de inclusión social y reconversión laboral destinado a los recuperadores urbanos que históricamente desarrollaron su actividad en el predio, remarcando la importancia de garantizar las medidas de protección social, sanitaria y laboral anunciadas.

Por otra parte, se manifestó la necesidad de que el Estado Nacional arbitre los medios necesarios para retomar y finalizar las obras del Centro Ambiental “Laudato Sí”, considerado un proyecto estratégico para consolidar una solución integral, sustentable y definitiva para la gestión de residuos en el partido de Luján.

De esta manera, el Honorable Concejo Deliberante ratificó su acompañamiento a una decisión que marca un antes y un después en la historia ambiental del distrito y que busca mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones de lujanenses.

Publicado el lunes 6 de julio de 2026