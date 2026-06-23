El Concejo Deliberante recibe a estudiantes que participarán del Parlamento Juvenil Bonaerense

Publicado el martes 23 de junio de 2026

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El Honorable Concejo Deliberante de Luján recibió a estudiantes de las Escuelas Secundarias N° 7 y N° 19 en el marco de las actividades preparatorias para una nueva edición del Parlamento Juvenil Bonaerense.

La jornada fue organizada de manera conjunta entre el HCD y la Dirección de Juventudes del Municipio de Luján, y contó con la participación del presidente del cuerpo legislativo, Federico Vanin; la presidenta del Consejo Escolar, Carla Lencioni; y el director de Políticas Socioeducativas, Juan Ingiullo.

También estuvieron presentes los concejales Romina Grossi García, Joaquín Martucci, Camila Zucchi, Sandra Rasentte, Agustina Torres y Camila Díaz; el secretario del HCD, César Pacheco; y los consejeros escolares Marcos Andrada y Luciano Della Bona.

Durante el encuentro, los estudiantes conocieron el funcionamiento del Concejo Deliberante y dialogaron con autoridades y representantes institucionales acerca de los mecanismos de participación ciudadana y construcción de propuestas colectivas.

La actividad forma parte de las instancias de preparación para el Parlamento Juvenil, una iniciativa educativa destinada a promover el debate, la reflexión y la elaboración de proyectos por parte de estudiantes de nivel secundario.

Según se informó, el Concejo Deliberante será sede de la etapa local del programa y continuará recibiendo a distintos grupos de escuelas del distrito en las próximas semanas. El objetivo es fortalecer los espacios de participación juvenil y fomentar el involucramiento de estudiantes en temas de interés público y comunitario.

Publicado el martes 23 de junio de 2026