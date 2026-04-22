El Concejo Deliberante declaró de interés cultural el libro “Miscelánea” de José Miguel Viotto

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Honorable Concejo Deliberante de Luján aprobó una resolución mediante la cual declara de interés cultural y expresa su beneplácito por la publicación del libro “Miscelánea”, del escritor, poeta y docente José Miguel Viotto, editado por Sudameris Libros.

La iniciativa, impulsada por el bloque de concejales oficialistas y aprobada por unanimidad, destaca la extensa trayectoria de Viotto en el ámbito literario y educativo, así como su profundo arraigo en la ciudad de Luján, donde ha desarrollado su vida personal, profesional y gran parte de su producción artística. Oriundo de la provincia de Córdoba, el autor ha mantenido desde la década de 1990 una labor sostenida en la escritura, vinculada en sus inicios a espacios de comunicación locales como FM Fantástica de Luján.

Su primer libro, “Versos Caseros” (1998), marcó el comienzo de una prolífica carrera que actualmente supera las quince obras publicadas, consolidándolo como una voz relevante dentro de la poesía contemporánea. Su formación académica incluye un Doctorado en Literatura cursado en la Universidad Complutense de Madrid, cuya tesis dio origen al ensayo “El Martín Fierro como literatura de denuncia” (2010).

La obra de Viotto se caracteriza por una mirada aguda y comprometida con la realidad social y cultural, abordando temáticas que van desde problemáticas contemporáneas hasta reflexiones sobre la ciencia, la condición humana, la familia y el amor. En este marco, “Miscelánea” se inscribe como una producción gestada en el ámbito cotidiano de Luján, reflejando su identidad cultural y su vínculo con el territorio.

Asimismo, el cuerpo deliberativo reconoció su activa participación en la vida cultural local, destacando su aporte en espacios literarios, educativos y comunitarios, fortaleciendo el acceso a la cultura y la producción artística en el distrito.

En el marco de este reconocimiento, una copia de la resolución fue entregada al autor y otra a la editorial en manos del presidente del Honorable Concejo Deliberante, Federico Vanin, quien estuvo acompañado por las concejales Romina Grossi García, Eva Rey y Sandra Rasentte.

Con este reconocimiento, “el HCD reafirma su compromiso con la promoción cultural y la valorización de los artistas locales que contribuyen al desarrollo simbólico, educativo y cultural de la comunidad”, expresa la resolución.

Publicado el martes 21 de abril de 2026