El Concejo Deliberante cerró el mes sin sesionar

El Concejo Deliberante estaba dispuesto a tratar la declaración de Emergencia, creación del Consejo Económico y Social y reforma Fiscal e Impositiva. La oposición no se presentó y abril cierra sin sesiones.

Este lunes no hubo quórum en el Concejo Deliberante por la ausencia de la oposición y no pudieron avanzar los temas previstos para la sesión. No quedando otra fecha de sesión ordinaria en el corriente mes, abril transitará sin sesiones del Concejo Deliberante.

En el temario se encontraba el proyecto de Reforma Fiscal e Impositiva y la creación del Consejo Económico y Social a partir de la declaración de Emergencia Económica y Social en el partido de Luján.

Publicado el lunes 15 de abril de 2024