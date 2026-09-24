El Concejo declaró de interés una investigación s/ endeudamiento realizada CENS 451

El Concejo Deliberante de Luján aprobó por unanimidad, durante la última Sesión Ordinaria, una Resolución impulsada por el Bloque Fuerza Patria que declara de interés educativo el trabajo de investigación denominado “Si hay deuda, ¡Qué no se note!”, desarrollado por estudiantes de 1º “A” del Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) Nº 451 de nuestra ciudad.

La iniciativa reconoce una experiencia educativa que aborda una problemática de gran relevancia social: el endeudamiento de las familias, el acceso al crédito y las dificultades económicas que atraviesan numerosos vecinos y vecinas. El proyecto surgió a partir de una investigación realizada por los estudiantes sobre situaciones presentes en su propia comunidad educativa, incorporando herramientas matemáticas, estadísticas y de análisis crítico para comprender distintas modalidades de financiamiento y sus costos.

Como parte del trabajo, las y los alumnos desarrollaron el Indicador de Recargo Porcentual Anualizado (IRPA), una herramienta destinada a facilitar la comparación entre diferentes opciones de crédito y contribuir a una mejor comprensión de los costos financieros.

Durante el tratamiento de la iniciativa en el recinto, expusieron el docente Hugo Moreira y la estudiante Noemí Fernández, quienes compartieron detalles de la investigación, sus principales conclusiones y el impacto que tuvo la experiencia dentro y fuera de la comunidad educativa. También acompañaron la presentación otros estudiantes participantes del proyecto y los consejeros escolares Marcos Andrada y Gisela López.

La Resolución destaca el compromiso de los estudiantes del CENS, valorando especialmente una propuesta que vincula los contenidos trabajados en el aula con problemáticas concretas de la vida cotidiana. Asimismo, reconoce el aporte realizado por el equipo educativo y el carácter innovador del trabajo, que promueve herramientas de educación financiera accesibles para la comunidad.

El cuerpo legislativo también puso en valor la articulación generada entre el CENS Nº 451, la Universidad Nacional de Luján (UNLu) y el Honorable Concejo Deliberante (HCD), entendiendo que constituye una experiencia concreta de vinculación entre la educación, la comunidad y las instituciones públicas.

Finalizada la exposición, los estudiantes y docentes recibieron una copia de la Resolución de reconocimiento de manos del presidente del HCD, Federico Vanin, acompañado por los concejales Federico Guibaud y Joaquín Martucci.

Con esta aprobación unánime, el Concejo Deliberante reafirma su compromiso con el reconocimiento de aquellas iniciativas educativas que fomentan el pensamiento crítico, la participación ciudadana y la producción de conocimientos orientados a comprender y abordar problemáticas que afectan a la comunidad.