El Concejo declaró de Interés Social y Educativo el documental «El Ateneo: Había una vez un club…»

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En el marco de la última sesión ordinaria, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Luján aprobó por unanimidad declarar de Interés Municipal, Educativo y Social el documental audiovisual «El Ateneo: Había una vez un club…», una producción audiovisual impulsada por el vecino Daniel «Cacho» Duarte.

La iniciativa reconoce el valor histórico, cultural y educativo de una obra que recupera la trayectoria de una de las instituciones deportivas y sociales más emblemáticas de la ciudad, a través de testimonios, material fotográfico, documentos e historias de vida que reconstruyen la memoria del histórico Club Ateneo de la Juventud, que cerró sus puertas en 2024.

Fundado en la década de 1940, el Ateneo fue durante más de ocho décadas un espacio de encuentro, formación, deporte y recreación para miles de vecinos y vecinas de Luján. Desde su sede de 9 de Julio y Las Heras, generaciones de lujanenses encontraron allí un lugar de pertenencia que dejó una profunda huella en la identidad de la comunidad.

El documental, estrenado en julio en las instalaciones de A.T.U.N.Lu, constituye un valioso aporte para la preservación de la memoria colectiva y del patrimonio histórico local, poniendo en valor el rol que las instituciones intermedias han desempeñado en la construcción del tejido social de nuestra ciudad.

Durante el tratamiento del expediente, los concejales que se expresaron coincidieron en destacar la importancia de reconocer aquellas iniciativas que contribuyen a preservar la historia de Luján, fortalecer el sentido de pertenencia y acercar a las nuevas generaciones el legado de instituciones que marcaron la vida social, deportiva y cultural del distrito.

Tras la aprobación unánime de la iniciativa, el concejal, presidente del HCD e impulsor de la resolución, Federico Vanin, hizo entrega de una copia a Duarte en reconocimiento al trabajo realizado para rescatar y preservar la historia del histórico Club Ateneo de la Juventud.

Al recibir la distinción, “Cacho” Duarte agradeció el reconocimiento del Cuerpo y expresó: «Este documental nació del cariño por el Ateneo y del deseo de que su historia no se pierda. Cada testimonio, cada fotografía y cada recuerdo forman parte de la memoria de miles de lujanenses. Este reconocimiento nos impulsa a seguir preservando ese legado para las futuras generaciones”.

Link para ver el documental: https://youtu.be/ld_VLNV2u3g?si=TPz71YBD1FYUqnIJ

Publicado el miércoles 12 de agosto de 2026