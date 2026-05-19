El Concejo declaró de interés cultural un libro infantil creado por un niño lujanense de 7 años

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En su última sesión ordinaria, el Honorable Concejo Deliberante de Luján declaró de Interés Cultural y Municipal el libro infantil “Caballo Multicolor de Todos los Sueños”, una obra creada por el niño lujanense Benicio Cantero Domínguez, conocido cariñosamente como “Pipi”, junto a su madre Nátali Lilian Cantero.

La resolución, impulsada por el bloque de concejales del oficialismo local, destaca el valor cultural, educativo y artístico de la obra, así como su aporte a la promoción de la creatividad infantil, la identidad local, la inclusión y la valorización de las infancias.

El libro fue presentado el pasado 1° de mayo en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos culturales más importantes de América Latina, representando un orgullo para toda la comunidad lujanense.

En ese marco, Benicio y Nátali estuvieron presentes en el recinto junto a familiares y amigos, donde recibieron una copia certificada de la declaración aprobada por unanimidad. La entrega estuvo encabezada por el presidente del HCD, Federico Vanin, junto a los concejales Francisco Di Martino, Sandra Rasentte, Eva Rey y Micaela Varela.

La historia nació de los relatos e imaginaciones de Benicio desde sus cinco años, inspirados en experiencias cotidianas entre caballos, animales y paisajes rurales propios de Luján. La obra fue recopilada, escrita e ilustrada junto a su madre, quien además desarrolla una activa participación en la vida cultural y tradicionalista de la ciudad.

Desde el Concejo resaltaron especialmente el trabajo conjunto entre madre e hijo, transformando narraciones orales en una producción literaria y artística que hoy representa a Luján en espacios culturales de relevancia nacional.

Asimismo, la resolución reconoce el acompañamiento del Grupo Editorial Sur por su compromiso con la publicación y difusión de autores y producciones culturales emergentes.

Quienes deseen conocer más sobre la historia de Benicio, su libro “Caballo Multicolor de Todos los Sueños” o acceder a un ejemplar, pueden seguir y comunicarse a través de las redes sociales de su mamá, Nátali Cantero: @natacantero_arqagro.

Publicado el martes 19 de mayo de 2026