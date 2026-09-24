El Complejo Udaondo realizará el 5° encuentro del taller literario “Todas las Voces”

Publicado el jueves 24 de septiembre de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo invita este sábado 26 de septiembre a las 15:00 a un nuevo encuentro del taller literario “Todas las Voces”, titulado “Mujeres del siglo XX. Eva Perón, poder político y mujeres”. La actividad forma parte de la agenda de actividades del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y es de entrada libre y gratuita.

En la quinta edición del taller, a cargo de Mariángeles Arnaiz y Nora Pampín, se abordará como tema histórico la figura de Evita y el vínculo entre el poder político y las mujeres de nuestra historia. Para ello se analizarán obras como “La razón de mi vida”, de Eva Perón, y “Nos hablan de ella”, de Rodolfo Walsh, además de trabajos de Aurora Venturini y María Elena Walsh.

La actividad, que forma parte del proyecto “Todas las Voces”, propone un recorrido participativo en diálogo entre patrimonio, literatura y memoria social.

Destinada al público general, esta iniciativa busca promover la reflexión colectiva sobre la historia local desde perspectivas inclusivas y contemporáneas, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y el museo.

Publicado el jueves 24 de septiembre de 2026