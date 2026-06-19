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El Complejo Museográfico realizará un recorrido participativo sobre Belgrano

Evento

Para conocerlo a través de su pensamiento.



Publicado el viernes 19 de junio de 2026

El Complejo Museográfico realizará el recorrido participativo “Conociendo a Manuel Belgrano a través de su pensamiento”

El evento, impulsado por el Instituto Cultural de la Provincia, será en el marco del Día de la Bandera, y se realizará el día sábado 20 de junio. La actividad es de entrada libre y gratuita.

El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo realizará un recorrido participativo llamado “Conociendo a Manuel Belgrano a través de su pensamiento”, que se llevará a cabo el sábado 20 de junio, a partir de las 15:00. La actividad se realizará con la colaboración del Instituto Belgraniano de Luján, y cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La propuesta convoca a reflexionar sobre la vida, las ideas y los valores de Manuel Belgrano a través de su pensamiento. El recorrido por diferentes salas del museo nos permite conocer su protagonismo en los distintos momentos de la historia. La vigencia de su pensamiento nos motiva a ser parte activa del presente y futuro de la nación.

Se llevará a cabo una visita participativa en las salas Revolución de Mayo y Luchas por la Independencia. Se desarrollarán contenidos sobre la vida de Manuel Belgrano y su participación en el proceso independentista invitando al público a leer breves textos que ayudarán a introducirlos en su pensamiento.

El Instituto Belgraniano filial Luján es una entidad sin fines de lucro, cuyo principal objeto es el bien común. Destinada a realizar una obra de interés general, la cual es la de exaltar y enaltecer la personalidad del ciudadano y militar Manuel Belgrano.

Publicado el viernes 19 de junio de 2026

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