Homenajearán a quien marcó la historia de los museos argentinos

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El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo realizará un acto conmemorativo en homenaje al nacimiento de quien durante casi cuatro décadas dirigió la institución y hoy le da nombre. La actividad, impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, se llevará a cabo el jueves 11 de junio a las 13.30 en el Patio Malvinas del Museo, frente a la escultura realizada por Constante Orlando Paladino en su honor.

La ceremonia contará con la participación de autoridades provinciales y locales, directivos del Complejo Museográfico, integrantes de la Asociación Civil del Museo y alumnos de la Escuela Primaria Nº 32 de Luján, establecimiento educativo que también lleva el nombre de Enrique Udaondo. Durante el acto se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino, los estudiantes brindarán unas palabras alusivas y, posteriormente, se realizará una ofrenda floral.

Considerado uno de los padres de la museología argentina, Enrique Udaondo fue un destacado investigador y difusor de la historia nacional, especialmente de sus aspectos culturales y religiosos. En 1923 fue designado Director Honorario del entonces Museo de Luján, cargo que desempeñó de manera ininterrumpida y ad honorem hasta su fallecimiento, ocurrido el 6 de junio de 1962.

Durante sus 39 años de gestión, logró multiplicar exponencialmente el patrimonio del museo y ampliar significativamente sus instalaciones. Su compromiso con la institución fue tal que, en más de una oportunidad, vendió bienes personales para contribuir a su crecimiento. De él quedó además una frase que sintetiza su visión: «Visitar el Museo de Luján es un deber nacional».

Publicado el miércoles 10 de junio de 2026