El Complejo Museográfico conmemora a Enrique Udaondo con una convocatoria de dibujos

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo realizará una convocatoria de dibujos titulada “Mirar para crear: dibujá el Udaondo”, para que las y los visitantes más pequeños dibujen lo que más les haya gustado en su recorrido por el Museo. La propuesta gratuita es impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La convocatoria está dirigida a niños y niñas de 3 a 12 años, donde cada uno podrá presentar hasta dos obras de autoría propia. Los dibujos se podrán presentar hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00, o los sábados de 10:30 a 17:00, en el Complejo Udaondo (Lezica y Torrezuri, 917). También se podrán enviar por mail a la siguiente dirección de correo electrónico museo.udaondo.comunicación@gmail.com. El martes 30 de junio se realizará el sorteo. No es requisito estar presente para acceder a los premios, que consistirán en set de dibujos y pinturas, cuadernillos de actividades del Complejo Udaondo y una mención.

«Visitar el Museo de Luján es un deber nacional» señaló Enrique Udaondo quien fue un gran estudioso de la historia nacional, en especial de la cultural y la religiosa, la cual se dedicó a difundir durante toda su vida. Desde 1923 fue nombrado Director Honorario del que luego, gracias a su incansable trabajo, sería el Complejo Museográfico Provincial, ubicado en Luján. Desde ese año, y hasta su muerte, el 6 de junio de 1962, ocupó el cargo de manera ininterrumpida y ad-honorem. Actualmente sus restos descansan en el Complejo Museográfico que, desde su fallecimiento, lleva su nombre.

Publicado el lunes 8 de junio de 2026