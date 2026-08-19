El Club Luján será escenario de un homenaje al Indio Solari

Publicado el martes 18 de agosto de 2026

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El próximo domingo 6 de septiembre, el Club Luján será escenario de una gran jornada de rock nacional dedicada a la obra de Carlos “Indio” Solari, histórico líder y voz de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La jornada comenzará a las 16 horas y contará con la presentación del Grupo Maléfico, Juan Cavalli y Los Antídotos y Banda Crossover.

El cierre estará a cargo de Botija Rapado, banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que será la encargada de ponerle el broche final a una tarde cargada de clásicos y toda la pasión ricotera.

El evento es producido por Luján Patria Chica Contenidos y contará además con patio de comidas para disfrutar durante toda la jornada.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $25.000 y pueden adquirirse en Jema Indumentaria (Italia 922) o comunicándose al 2323-33-6462. El día del evento, en boletería, tendrán un valor de $30.000. El ingreso será por el portón de la ex Ruta 5.

Un día para compartir música junto a amigos y celebrar el legado de una de las bandas más importantes de la historia del rock argentino.

Publicado el martes 18 de agosto de 2026