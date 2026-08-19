Miércoles 19 de agosto de 2026
→ Ver pronóstico

  • 4°C
  • H: 100%
  • P: 1023
  • V: Sud Sudoeste

El Club Luján será escenario de un homenaje al Indio Solari

Domingo 6

En septiembre



Publicado el martes 18 de agosto de 2026

El próximo domingo 6 de septiembre, el Club Luján será escenario de una gran jornada de rock nacional dedicada a la obra de Carlos “Indio” Solari, histórico líder y voz de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La jornada comenzará a las 16 horas y contará con la presentación del Grupo Maléfico, Juan Cavalli y Los Antídotos y Banda Crossover.

El cierre estará a cargo de Botija Rapado, banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que será la encargada de ponerle el broche final a una tarde cargada de clásicos y toda la pasión ricotera.

El evento es producido por Luján Patria Chica Contenidos y contará además con patio de comidas para disfrutar durante toda la jornada.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $25.000 y pueden adquirirse en Jema Indumentaria (Italia 922) o comunicándose al 2323-33-6462. El día del evento, en boletería, tendrán un valor de $30.000. El ingreso será por el portón de la ex Ruta 5.

Un día para compartir música junto a amigos y celebrar el legado de una de las bandas más importantes de la historia del rock argentino.

Publicado el martes 18 de agosto de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.