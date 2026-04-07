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En conmemoración del 44 aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, Luján llevó adelante un homenaje a los veteranos de la ciudad otorgándoles la distinción de socios honorarios.

El reconocimiento tuvo lugar durante el entretiempo del encuentro ante Claypole, donde los excombatientes fueron ovacionados por los hinchas y recibieron su distinción en el campo de juego en manos de dirigentes del Lujanero.

La acción se enmarca en los 90 años de la fundación del club y en una “política institucional orientada a mantener viva la memoria y el reconocimiento a quienes defendieron la Patria”, expresaron.

Desde el club, además resaltaron que “el objetivo es que este tipo de homenajes trasciendan las fechas conmemorativas y se consoliden como parte de una tarea permanente de memoria y valores”.

Asimismo, informaron que los veteranos que deseen recibir su carnet de socio honorario deberán coordinar la entrega a través de la institución malvinera que los nuclea, o comunicarse con el área de socios del club al teléfono +54 9 2323 336462, de lunes a viernes de IG

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El Club Luján reconoció a veteranos de Malvinas

En conmemoración del 44 aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, Luján llevó adelante un homenaje a los veteranos de la ciudad otorgándoles la distinción de socios honorarios.

El reconocimiento tuvo lugar durante el entretiempo del encuentro ante Claypole, donde los excombatientes fueron ovacionados por los hinchas y recibieron su distinción en el campo de juego en manos de dirigentes del Lujanero.

La acción se enmarca en los 90 años de la fundación del club y en una “política institucional orientada a mantener viva la memoria y el reconocimiento a quienes defendieron la Patria”, expresaron.

Desde el club, además resaltaron que “el objetivo es que este tipo de homenajes trasciendan las fechas conmemorativas y se consoliden como parte de una tarea permanente de memoria y valores”.

Asimismo, informaron que los veteranos que deseen recibir su carnet de socio honorario deberán coordinar la entrega a través de la institución malvinera que los nuclea, o comunicarse con el área de socios del club al teléfono +54 9 2323 336462, de lunes a viernes de 9 a 18.

En conmemoración del 44 aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, Luján llevó adelante un homenaje a los veteranos de la ciudad otorgándoles la distinción de socios honorarios.

El reconocimiento tuvo lugar durante el entretiempo del encuentro ante Claypole, donde los excombatientes fueron ovacionados por los hinchas y recibieron su distinción en el campo de juego en manos de dirigentes del Lujanero.

La acción se enmarca en los 90 años de la fundación del club y en una “política institucional orientada a mantener viva la memoria y el reconocimiento a quienes defendieron la Patria”, expresaron.

Desde el club, además resaltaron que “el objetivo es que este tipo de homenajes trasciendan las fechas conmemorativas y se consoliden como parte de una tarea permanente de memoria y valores”.

Asimismo, informaron que los veteranos que deseen recibir su carnet de socio honorario deberán coordinar la entrega a través de la institución malvinera que los nuclea, o comunicarse con el área de socios del club al teléfono +54 9 2323 336462, de lunes a viernes de 9 a 18.

Publicado el martes 7 de abril de 2026