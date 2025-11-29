El Club Luján emitió un comunicado por la salud de Santiago Fredes

AHORA

Publicado el sábado 29 de noviembre de 2025

El Club Luján informa a sus socios, simpatizantes y a la comunidad en general que nuestro director técnico, Santiago Fredes, continúa internado en un sanatorio de la zona atravesando una situación delicada, recibiendo la atención correspondiente en base al diagnóstico médico.

En este momento, es fundamental esperar la evolución de su estado de salud siguiendo las indicaciones de los profesionales que lo asisten.

Acompañamos y agradecemos toda la fuerza y apoyo a Santiago, y hacemos extensivo el abrazo a su familia y seres queridos. Invitamos a toda la comunidad a sumarse a los deseos y confianza en su pronta recuperación.

ElSolicitamos respeto a la privacidad de su familia en este particular momento. Desde la institución estaremos a disposición para brindar novedades oficiales cuando corresponda.

En las redes sociales ya comenzó a circular una cadena de oraciones.

