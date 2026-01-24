El Club Luján eligió autoridades y Vanin seguirá siendo el presidente

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

En la mañana de este sábado se llevó a cabo una asamblea general en el Club Luján, en la que Federico Vanin fue elegido nuevamente como presidente de la institución por un nuevo período, hasta 2027. Durante el encuentro, los socios también aprobaron memorias y balances del último ejercicio.

El presidente del lujanero realizó un balance del trabajo desarrollado por la gestión que encabeza y delineó los principales objetivos para el nuevo mandato, que coincidirá con la celebración del 90 aniversario del club, fundado el 1ro de Abril de 1936. En ese marco, destacó la importancia de continuar fortaleciendo el crecimiento deportivo y las mejoras en infraestructura.

También, los dirigentes y socios presentes recordaron a Hugo Solari y Mario Medina, campeones de 1973 fallecidos recientemente, y a Santiago Fredes, el querido DT fallecido en diciembre pasado, a quien señalaron como una figura clave en el desarrollo del proyecto deportivo que abarca a todas las categorías del club y que crece año a año.

Bajo la actual conducción, el Club Luján concretó importantes avances institucionales como la inauguración del Estadio 1ro. de Abril, la construcción de la sede social con buffet y salón de concentración para jugadores, la

nueva tribuna popular y múltiples obras de mejoras en el predio. En lo deportivo, se destacaron logros en infantiles, la consolidación del fútbol femenino —con campeonato y ascenso a la Primera “B” de la AFA en 2025—.

Tras su reelección, Federico Vanin agradeció el respaldo de los socios y reafirmó su compromiso de seguir trabajando en conjunto para el crecimiento sostenido del Club Luján, de cara a los nuevos desafíos de esta etapa.

La comisión:

Presidente: Federico Vanin (socio 694), Vice 1: Fernando Luchetta (socio 1034), Vice 2: Rodrigo Ávalos (socio 875), Secretario General: Leonardo Moreno (socio 3311), Pro secretario: Sandro Rey (socio 1431), Tesorero : Emmanuel Bennardis (socio 3970), Pro Tesorera: Sofia Coria (socia 1674), Secretario de Actas : Tomás Marquese (socio 2520), Vocal titular 1: Fernando Marcigliano (socio 434), Vocal titular 2: Cristian Martinez (socio 1165), Vocal titular 3: Julian Ledesma (socio 4027), Vocal titular 4: Lucio Luchetta (socio 1035), Vocal titular 5: Santiago Scorzato (socio 881). Vocal suplente 1: Andrea Barra (socia 1056), Vocal suplente 2 : Ezequiel Marchiano (socio 2983), Vocal suplente 3: Hernan Severino (socio 1575), Vocal suplente 4: Hugo Leal (socio 1169), Revisor de cuentas 1: Juan Ignacio Elli (socio 941), Revisor de cuentas 2: Santiago Leal (socio 1503).

Publicado el sábado 24 de enero de 2026