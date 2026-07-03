El Club Luján denunció un intento de estafa utilizando el nombre de su Presidente

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El Club Luján informó que realizó una denuncia penal luego de detectar una serie de maniobras fraudulentas en las que personas desconocidas utilizaron indebidamente el nombre del presidente de la institución para hacerse pasar por representantes del club e intentar concretar operaciones comerciales en distintos comercios y con fleteros de Luján y la zona.

Según indicaron desde la entidad, durante la jornada de hoy ya son más de cinco los comercios y trabajadores del transporte de cargas que fueron contactados por los estafadores, quienes intentaron gestionar compras, traslados y distintas operaciones en nombre del Club Luján. En varios casos, gracias a la rápida reacción de comerciantes, fleteros y terceros que advirtieron irregularidades, las maniobras pudieron ser detectadas a tiempo y no llegaron a concretarse.

De acuerdo con la información recabada, los contactos fueron realizados desde números telefónicos con característica 2364 y, durante las últimas horas, también desde líneas con característica correspondiente a la ciudad de Luján, una modalidad que buscó generar confianza entre las personas contactadas.

Ante esta situación, las autoridades del club efectuaron la correspondiente denuncia ante la Justicia, aportando datos concretos, registros y elementos de prueba que podrían resultar de utilidad para identificar tanto a los autores de las maniobras como a posibles cómplices involucrados en los hechos.

Desde la institución remarcaron que toda gestión, compra, contratación o pedido realizado en nombre del Club Luján se canaliza exclusivamente a través de los mecanismos oficiales y por personas debidamente autorizadas.

Asimismo, solicitaron a comerciantes, proveedores, transportistas, fleteros y vecinos extremar las medidas de precaución y verificar cualquier solicitud que invoque el nombre de la institución antes de concretar operaciones comerciales o de servicios.

La investigación quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar el origen de las comunicaciones y la responsabilidad de las personas involucradas en la presunta maniobra de estafa.

Publicado el viernes 3 de julio de 2026