El Circuito Nacional Femenino de Skateboarding tendrá fecha en Luján

Publicado el jueves 15 de octubre de 2026

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La Municipalidad informó que la ciudad de Luján volverá a albergar un evento deportivo del más alto nivel: el próximo sábado 24 de octubre, desde las 12 horas, se disputará en las instalaciones de Luján Park la segunda fecha del Circuito Nacional Femenino de Skateboarding.

Con entrada libre y gratuita, el evento se disputará en modalidad Street y reunirá a deportistas de todo el país, quienes competirán en las categorías Amateur, Iniciantes y Profesional.

Las actividades comenzarán a las 11 horas con la recepción y acreditación de las participantes, mientras que a las 12.10 horas tendrá inicio la competencia en la categoría Iniciante Sub 12, a las 13.10 la categoría Iniciante Mayor y a las 14.10 la categoría Iniciante +40.

En tanto, a partir de las 15.10 horas comenzará la competencia en la categoría Amateur y a las 16.10 la categoría Profesional. La entrega de premios a las ganadoras de cada categoría está prevista para las 17.30 horas.

Quienes quieran inscribirse, pueden hacerlo completando el siguiente formulario:

https://forms.gle/nuwNzhy6ft8RUCra8

La propuesta también contará con servicio gastronómico.

El evento es organizado por el Municipio de Luján y Girls Invasion.

Publicado el jueves 15 de octubre de 2026