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Peregrinación Juventud: El Centro Operativo de Emergencia funcionará en la UNLu

fin de semana

Se esperan 2 millones de fieles.



Publicado el jueves 1 de octubre de 2026

El Gobierno bonaerense desplegará un amplio operativo de asistencia y seguridad para acompañar la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, que se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre. Según estimó el titular de Cultos de la Provincia, Juano Torreiro, se espera una concurrencia similar a la del año pasado, cuando participaron entre 2 y 3 millones de personas.Uno de los datos que confirmó es que el Centro Operativo de Emergencia funcionará en la UNLu.

El dispositivo contempla puestos de hidratación y alimentación, hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito y equipos de Defensa Civil. Además, habrá 30 puestos de reciclaje y un escenario en la plaza Belgrano, frente a la Basílica, donde se celebrarán misas cada hora durante las 24 horas.

Torreiro explicó que el operativo es coordinado por la Jefatura de Asesores del Gobernador, junto con siete ministerios y ocho municipios, con el objetivo de garantizar el acompañamiento de los peregrinos durante las 36 horas de la caminata.

La tradicional manifestación religiosa se realiza desde 1975 y tiene su punto de partida en el barrio porteño de Liniers. Desde allí, los fieles recorren distintos municipios del conurbano bonaerense hasta llegar a la Basílica de Luján.

Por otra parte, el funcionario se refirió a la organización de la visita del papa León XIV, prevista para noviembre, y aclaró que se trata de un operativo diferente, que incluirá actividades en el Cottolengo Don Orione, en Claypole, antes de la llegada del Pontífice a Luján.

En ese sentido, señaló que la Provincia trabaja junto con distintas áreas del Gobierno y autoridades eclesiásticas para organizar la recepción del Papa y facilitar la participación de los fieles.

Publicado el jueves 1 de octubre de 2026

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