El Centro de Jubilados Peronistas de Luján homenajeó a históricos militantes

Publicado el jueves 20 de agosto de 2026

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El Centro de Jubilados Peronistas de Luján (CEJUPELU) llevó adelante un emotivo acto de reconocimiento a militantes y ex dirigentes afiliados al Partido Justicialista, en una jornada destinada a destacar su compromiso, trayectoria y aporte a la construcción del movimiento peronista en la ciudad.

La actividad se desarrolló el pasado viernes en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales, donde fueron homenajeados Sergio Hugo Martini, Ernesto Bonamino, Oscar Bracamonte, Rogelio Caro, Pedro Domingo Gallego y Salvador Domingo Faro.

Durante el encuentro, familiares, amigos y compañeros compartieron recuerdos y testimonios que pusieron en valor la militancia, la participación política y el compromiso social de los reconocidos a lo largo de los años. En el caso de Salvador Domingo Faro, también se destacó su extensa trayectoria pública, habiéndose desempeñado como concejal y funcionario municipal en distintos períodos de la historia reciente de Luján.

Desde el Centro de Jubilados Peronistas resaltaron la importancia de preservar la memoria de quienes contribuyeron al fortalecimiento del peronismo en la ciudad y adelantaron que próximamente se realizará una actividad similar para homenajear a compañeras militantes.

La jornada se desarrolló en un clima de emoción, reconocimiento y compañerismo, reafirmando el valor de la militancia y el compromiso con la comunidad como pilares fundamentales de la identidad justicialista.

Publicado el jueves 20 de agosto de 2026