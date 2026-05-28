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El Centro de Atención al Vecino posee un nuevo espacio físico para realizar consultas y reclamos

Los datos



Publicado el jueves 28 de mayo de 2026

Un hito que mejorará la calidad de vida del distrito de Luján se materializó esta semana. En la calle San Martín 580, junto al Municipio, se estableció el nuevo lugar físico del Centro de Atención al Vecino (CAV), el espacio donde vecinos y vecinas podrán realizar consultas, reclamos, y denuncias de manera más cómoda, ágil y accesible.

Aquellas personas que tengan algún reclamo o inquietud, podrán acercarse a la dirección mencionada. Los horarios de atención serán de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Además, tendrán la posibilidad de comunicarse vía WhatsApp al 2323 64000. 

Cabe destacar que el CAV (Centro de Atención al Vecino) es la plataforma digital oficial de la Municipalidad de Luján, diseñada para canalizar consultas, reclamos y denuncias de forma ágil. Permite reportar problemas cotidianos (como recolección de residuos) de manera rápida y centralizada. Quienes quieran realizar sus reclamos pueden hacerlo también de manera online, en la página web https://www.lujan.gob.ar/cav_lujan.php 

Con la incorporación de este nuevo espacio, el Municipio continúa trabajando en acciones que brinden una mejor atención y respuestas rápidas, eficaces, a cada vecino y vecina de la comunidad de Luján. 

Publicado el jueves 28 de mayo de 2026

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