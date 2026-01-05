El Canario volvió al trabajo y ya mira el debut
En Jáuregui
El plantel profesional de Flandria retomó los entrenamientos en el Estadio Carlos V, con el foco puesto en el arranque de la Primera B 2026, que será el fin de semana del 7 y 8 de febrero frente a Brown de Adrogué.
En el inicio de la pretemporada trabajó una nómina de 21 jugadores, mientras se espera que en los próximos días se incorporen los refuerzos para completar el plantel de cara a la competencia oficial.
Publicado el lunes 5 de enero de 2026