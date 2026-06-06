El Canario quiere volar alto: Flandria recibe a Argentino de Quilmes en Jáuregui
Primera B.
Flandria volverá a presentarse este sábado en el estadio Carlos V con la misión de sumar de a tres y regalarle una alegría a su gente. Desde las 15.30, el Canario enfrentará a Argentino de Quilmes por una nueva fecha del campeonato de la Primera B Metropolitana.
El equipo de Jáuregui sabe que cada punto vale oro en una categoría muy pareja y buscará hacerse fuerte en su casa para continuar escalando posiciones. Con el apoyo de sus hinchas y la necesidad de recuperar terreno en la tabla, Flandria intentará imponer condiciones desde el inicio frente a un rival que también llega con aspiraciones de protagonismo.
Se espera un encuentro intenso, de mucha lucha en la mitad de la cancha y con emociones en ambos arcos. En Jáuregui hay expectativa y confianza en que el Canario pueda quedarse con una victoria importante para seguir alimentando la ilusión.
Publicado el viernes 5 de junio de 2026