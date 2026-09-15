El calor vuelve a Luján y a la región, entérate cuando
Las temperaturas comenzarán a subir
Se viene clima de más de 20 grados.
Las temperaturas comenzarán a subir progresivamente durante los próximos días en Luján y la región, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Este martes se espera una mínima de 8°C y una máxima de 18°C, con cielo parcialmente nublado. El miércoles habrá un nuevo descenso térmico, con registros de entre 6°C y 15°C.
Desde el jueves llegará el cambio de tendencia, con una máxima de 24°C y un ambiente más templado. El ascenso continuará durante el viernes, podría llegar a 26 grados la máxima y el fin de semana, con temperaturas más agradables y propias de la estación.
Publicado el lunes 14 de septiembre de 2026