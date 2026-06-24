El Barrio Loreto celebra su 69° aniversario junto a una nueva edición de Música en el Pueblo

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar del nuevo aniversario del barrio Loreto de la localidad de Jáuregui, propuesta que se combina con el evento “Música en el Pueblo». Contará con música en vivo, feria de emprendedores y foodtrucks.

La jornada se realizará el domingo 28 de junio a partir de las 11 horas en la Plaza Loreto, ubicada en la intersección de las calles Mansilla y Pellegrini.

Durante el encuentro, se presentarán con su música los siguientes artistas: Martina Ferreyra, Diego «El Gallego» González, “Varal”, “Los Costeros del Paraná”, “Zurco de Luna”, “Los Tambores de Escudero”, Liliana Bael, “Todos Contra Jaime” y “Solmar”. Además, se presentará el Ballet “Alma de Rezabaile”.

69° Aniversario del Barrio Loreto:

Ubicado en los márgenes de la localidad de Jáuregui, a la vera de la ruta 5, el barrio Loreto nació en 1957 a partir de un loteo realizado sobre tierras de Loreto Reyes, un productor de la zona. La fecha conmemora el natalicio de Pedro Jacob, primer morador de la urbanización surgida en 1957 a la vera de la ruta 5.

En 1965 se organizó la primera Junta de Vecinos, antecedente de la Sociedad de Fomento. Un año después consiguieron llevar el servicio de electricidad al barrio debido a la Cabaña Rosa Isabel. Luego se concretó la llegada del primer teléfono y la primera cuadra de asfalto durante los años setenta.

Cabe destacar que los vecinos construyeron las veredas en todo el barrio, y llegaron hasta la ruta 5, culminando con el refugio para el colectivo. Asimismo, en 1982 construyeron la escuela y el jardín de infantes del barrio, que funcionaban en el mismo espacio.

Finalmente, después del esfuerzo compartido, hoy el barrio puede ostentar con orgullo una serie de instituciones cuya actividad lo construye y lo define: la Sociedad de Fomento, la Escuela República de Venezuela, el Jardín de Infantes Loreto Reyes, el Centro de Atención Primaria.

Publicado el miércoles 24 de junio de 2026