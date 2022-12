El Banco Provincia estará de paro el próximo miércoles

La Asociación Bancaria convocó a un paro de 24 horas para el próximo miércoles 21 de diciembre. Los empleados no concurrirán a los lugares de trabajo y tampoco habrá servicio de los teletrabajadores. La medida de fuerza se toma en rechazó a la Ley 15.008 sancionada por la Gobernadora María Eugenia Vidal en el año 2017. Lo que están solicitando es derogar la normativa que fue aprobada en la anterior gestión, pero no están contando con los votos de la actual oposición, por lo que no ha podido ser tratado en el recinto del Congreso de la Provincia de Buenos Aires.

Publicado el martes 20 de diciembre de 2022