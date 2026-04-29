Miércoles 29 de abril de 2026
→ Ver pronóstico

  • 15°C
  • H: 62%
  • P: 1010
  • V: Nor Noroeste

El Ateneo Raúl Alfonsín y Espacio Abierto hacia la unidad de la UCR de Luján

Política.



Publicado el miércoles 29 de abril de 2026

El Ateneo Raúl Alfonsín y Espacio Abierto Luján informaron que se encuentran dialogando  para avanzar hacia la unidad del radicalismo en Luján.

«Nuestro planteo fundamental es que esta unidad se base en un equilibrio e igualdad en la participación de todos los sectores», señalaron en un comunicado conjunto.

También enfatizaron que «la democracia se sustenta en el debate plural»; y que, «si en cambio existe una mayoría absoluta de una sola facción, se anula ese debate esencial y se reduce la calidad de las propuestas que el partido brinda a la sociedad».

Por eso señalaron que «la representación dentro de la unidad debe ser proporcional e igualitaria entre todas las facciones, o de lo contrario no deberíamos avanzar si no se respeta este principio democrático».

«Reiteramos la convocatoria a todos los sectores para que se sumen a esta propuesta, tal como la estamos planteando: comprometidos con construir un espacio político inclusivo, plural y profundamente democrático, que fortalezca a nuestro partido y aporte soluciones de calidad a nuestra comunidad», concluyeron.

Publicado el miércoles 29 de abril de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.