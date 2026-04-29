El Ateneo Raúl Alfonsín y Espacio Abierto hacia la unidad de la UCR de Luján

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El Ateneo Raúl Alfonsín y Espacio Abierto Luján informaron que se encuentran dialogando para avanzar hacia la unidad del radicalismo en Luján.



«Nuestro planteo fundamental es que esta unidad se base en un equilibrio e igualdad en la participación de todos los sectores», señalaron en un comunicado conjunto.



También enfatizaron que «la democracia se sustenta en el debate plural»; y que, «si en cambio existe una mayoría absoluta de una sola facción, se anula ese debate esencial y se reduce la calidad de las propuestas que el partido brinda a la sociedad».



Por eso señalaron que «la representación dentro de la unidad debe ser proporcional e igualitaria entre todas las facciones, o de lo contrario no deberíamos avanzar si no se respeta este principio democrático».



«Reiteramos la convocatoria a todos los sectores para que se sumen a esta propuesta, tal como la estamos planteando: comprometidos con construir un espacio político inclusivo, plural y profundamente democrático, que fortalezca a nuestro partido y aporte soluciones de calidad a nuestra comunidad», concluyeron.

Publicado el miércoles 29 de abril de 2026