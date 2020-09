El Arte Inclusivo se abordará en la Escuela 502

Mediante una Iniciativa de Arte Inclusivo en la Escuela Especial Pública N° 502 “Ratito de Sol” se pondrá en valor Inclusión de Personas con Discapacidad en tiempos de Coronavirus.

Durante este proceso de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza, aprendizaje y tratamientos de las Personas con Discapacidad fue uno de los desafíos que nos interesó abordar. “En tu Mirada me encuentro”, es la iniciativa de Juan Manuel Puente, productor del Festival de Arte Inclusivo de Luján y miembro de RedNAP Argentina, con la intención de colaborar durante el segundo semestre del año 2020 en aquellos procesos de enseñanza y/o estimulación en tratamientos a distancia.

Desde el pasado marzo los colegios públicos y privados, con los Centros Educativos Terapéuticos del país suspendieron sus clases presenciales como una medida de prevención para mitigar la expansión del COVID-19 coronavirus. A partir del anuncio que hizo el Gobierno Nacional, las instituciones tuvieron que responder de manera inmediata con propuestas para garantizar la continuidad PEDAGOGICA y/o sus tratamientos de manera virtual y a distancia. “En tu mirada me encuentro” es una oportunidad para desplegar la música y el arte como instrumentos que fortalezcan y estimulen la educación virtual, el desarrollo y la expresión de las capacidades culturales de todos los alumnos con discapacidad y sus familias, como así también en el fortaleciendo del sentimiento de pertenencia hacia su Escuela, su CET y todo su equipo de profesionales, poniendo en valor la inclusión e integración de las Personas con Discapacidades a través de prácticas recreativas que apuntan a promover conductas responsables y solidarias sobre los Derechos de todas las Personas con Discapacidad.

La música y el arte no pueden esconder las múltiples propiedades que tienen para las Personas con Discapacidad, y la articulación con el personal de la Educación puede ser un recurso muy efectivo para favorecer el desarrollo emocional y sensorial en cuarentena, colaborando para mejorar significativamente esta situación de vulnerabilidad.

PRINCIPIOS DE LA INICITATIVA

A continuación, planteamos los principios a través de los cuales buscamos promover la calidad en el desarrollo e implementación de esta iniciativa:

Equidad: El principio de equidad ha sido relacionado con el de justicia social en pro de asegurar a todas las personas condiciones de vida dignas e igualitarias. Significa reconocer que cada uno tiene posibilidades personales y necesidades de apoyo diferentes para llegar a ser individuos autónomos y productivos.

En este contexto, la equidad nos permite “dar a cada uno lo que cada uno necesita”, igualando las oportunidades en el acceso de herramientas que colaboren con el aprendizaje individual manteniendo los criterios y los objetivos pedagógicos de cada institución. Además, particulariza en las características propias de cada persona, para establecer los ajustes y apoyos necesarios en su participación.

Pertinencia: Este principio significa responder a necesidades y expectativas del estudiante, ubicándose en sus contextos personales, ya sea desde los niveles o desde las modalidades. La pertinencia implica el reconocimiento de las condiciones o situaciones propias de los estudiantes para atenderlos desde sus especificidades y responder a las necesidades y expectativas de los entornos, sean estos sociales, productivos o familiares.

Participación: Es uno de los elementos fundamentales, en tanto se puede considerar como principio y fin del mismo; se asume como el componente más dinámico de la iniciativa, porque refleja los principios anteriores. Involucra cada uno de los procesos en los que están implicados los diferentes actores. Yo participo contigo, cuando tú me reconoces, me aceptas por quién soy yo y en tu mirada me encuentro.

Las actividades que se generen con este proyecto no buscan reemplazar ningún tipo de rehabilitación o tratamiento de los alumnos, sino por el contrario, su objetivo es colaborar con el proceso de descubrimiento personal e individual acompañando el desarrollo intra e interpersonal como así también, el proceso virtual de aprendizaje continuo y, consecuentemente, la mejora en su calidad de vida. Para ello, se forma un grupo de trabajo con las Autoridades de la Institución Escolar y quienes éstas designen, para analizar la situación actual y establecer las posibilidades de participación, como así también la articulación de las actividades programadas en el proyecto.

En principio, estas son las Áreas de articulación, trabajo y desarrollo:

ARTE: Fomentar la participación e interacción de los alumnos en la intervención de diferentes piezas graficas diseñadas por artistas que integrarán una exposición de trabajos en la Institución. La interacción y actividad con los alumnos estará coordinada a través de la Institución Escolar y acompañada por el equipo de trabajo del Proyecto.

MUSICA: Busca que los alumnos y sus familias sean parte del proceso creativo para componer una canción que se co-producirá conjuntamente con algún músico/compositor editando el material recolectado. Esta participación puede ser en cualquiera de las formas de expresión que encuentren los alumnos, y la coordinará el maestro de Música de la Institución, acompañado por el equipo de trabajo del Proyecto.

ARTISTAS QUE NOS ACOMPAÑAN

Claudio Roncoli: artista multidisciplinario argentino muy reconocido nacional e internacionalmente, ganador de dos premios Grammy por su dirección de arte en packaging de discos (2017 y 2018). Vive y trabaja entre New York y Miami, USA. Graduado de la Escuela Nacional de Bellas Artes Pridiliano Pueyrredón, es reconocido por sus murales en Nueva York, Miami, Buenos Aires, San Pablo, Mexico DF, además de ser ilustrador invitado de Rolling Stone Magazine, Boomerang TV, Nestle y Playboy. Obtuvo la beca del Fondo Nacional NEA, Estados Unidos, en Bakehouse Art Complex de Wynwood, Miami. El más reciente trabajo de Claudio incluye la realización de murales en Madrid, el diseño de portadas de discos, el lanzamiento de una producción discográfica llamada “Cuando todo termine seremos robot” (disponible en todas las plataformas digitales), la producción de sus series «Empty Project» y «Collage» (2019-2020), la venta de obras a colecciones privadas, su participación en ArtBasel Miami y su colaboración como padrino del Programa Cultural de Fundación Par y curador del Espacio ArtePar.

Fernando Gril: músico y escritor argentino, estudio Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y Políticas Públicas en Argentina, España y México. En 2011 publicó en Madrid la novela «Una tumba sin nombre» y actualmente es el editor de la Revista Algoritmo. Cómo músico, su primer disco «Se me ha perdido una canción» reeditado en el 2012 por el sello Del Angel Feg y distribuido por Sony Music. Ha participado de las ediciones 2012 y 2013 del Personal Fest en el Club Gimnasia Esgrima de Buenos Aires, y durante el verano del 2013 tocó en el Personal Fest en la ciudad de Salta junto a Illia Kuriaky and the Valderramas y Molotov en el Centro de Convenciones y en el Personal Fest Corrientes junto a Airbag y Miranda!. También abrió un show de la banda mexicana Molotov en Willie Dixon en Rosario. El 1 de septiembre del 2017 abrió como artista invitado el show de Pablo Milanés, «Canciones para siempre» en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Su tercer disco se llama «Seré canción, entonces…» contó con la producción artística de Mariano Otero y fue grabado en los Estudios Insigno durante el año 2018.

