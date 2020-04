El 4 de abril no fue un día mas

El calendario nos marcó que ayer fue 4 de abril, un día más, pero en nuestra memoria todo nos indica que es un día para conmemorar la lucha por la escuela pública y por la dignidad de la docencia argentina.

No pudimos marchar, pero no podemos dejar de mencionarlo, Carlos Fuentealba, docente y luchador. Carlos no murió simplemente, no perdió la vida, a Carlos lo mataron. Hace exactamente 13 años.

Un 4 de abril del 2007, Carlos junto a compañeros y compañeras docentes se movilizaban reclamando por más presupuesto para la educación pública, para salarios e infraestructura. A pesar de una conciliación obligatoria habían votado en asamblea movilizar, porque estaban decididos a no dejar pasar más el ajuste que sufría la educación.

Pero Jorge Sobisch, gobernador de Neuquén por tercera vez en ese momento, también estaba decidido. Decidido a reprimir.

Siempre cuentan nuestros colegas neuquinos el impresionante operativo desplegado a lo largo de la ruta 22, la cantidad de policías y la envergadura de las armas de fuego que llevaban que ya anunciaban que el corte de ruta sería complicado, y no pasó mucho tiempo hasta que comenzó la represión.

En los hechos a Carlos lo fusiló un policía, y solo gracias a la incansable movilización se logró el encarcelamiento y la condena a prisión perpetua para cabo Poblete. Pero el pedido de justicia sigue en la actualidad y particularmente hoy reafirmamos nuestro lema: “sólo la lucha traerá justicia”.

Por eso seguiremos reclamando que se reabra la causa para sentar en el banquillo de los acusados a Sobisch y demás responsables políticos del asesinato. Sabemos que el único lugar para ellos es la cárcel junto a Poblete!

Hoy recordamos Carlos Fuentealba como docente, luchador y militante de izquierda, su dignidad se transformó en bandera de lucha y estandarte de toda la docencia, reconocimiento que Carlos se supo ganar y los docentes supimos levantar bien alto.

¡Carlos Fuentealba Presente!

Ahora y siempre!

Nota: Las opiniones de este articulo son exclusiva responsabilidad del autor

Publicado el domingo 5 de abril de 2020