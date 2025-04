El +30 de Cerveceros Hockey Club Campeonas Torneo de Plata en Tandil.

Torneo Seven Glorias de Tandil

Primer partido 3-1

(Pighin, Gowland x2)

Vs Argentino Azul de Bahia Blanca

Segundo partido 2-1

(Barrenechea x2)

vs Colegio de la sierra de Tandil

Tercer partido 2-0

(Roveta, Gowland)

vs Gnomas de Villa Gesell

Cuarto partido 0-1

vs CUDS de Mar del Plata

Clasificamos 1eras en la zona

Semifinal 0-1

vs Arena Hockey de Miramar

Final de Plata 4-3 por penales

Lorena Hernández (CAP)

Paula Colussi

María José Barrenechea

Pilar Gowland

Vanesa Golini

Laura Bonamino

Silvia Busatta

Magdalena Lasala

Lucila Salega

Mariana Roveta

Florencia Pighin

DT: Florencia Pighin

Publicado el martes 15 de abril de 2025