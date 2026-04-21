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Ejecutaron nuevos trabajos de Señalización y Demarcación Vial

Obras

Circulación y seguridad.



Publicado el martes 21 de abril de 2026

La Municipalidad informó que con el objetivo de ordenar la circulación y fortalecer la seguridad en el distrito, continúa desarrollando tareas de Señalización y Demarcación Vial en diferentes espacios.

Los trabajos realizados en las últimas semanas fueron:

Nomenclatura urbana

-VGM Cortínez – 3 intersecciones.

-VGM B° Chacras Don José – 8 intersecciones.

-B° Lanusse (Dr. Luppi – Misiones) – 12 intersecciones.

-B° Lanusse (Calle Colón) – 3 intersecciones.

Señalización vertical (Confección e instalación de carteles varios)

-“Prohibido arrojar basura”: Se entregó a la delegación de Cortínez.

-“Circule despacio/Máxima 30”: Se entregó a la delegación de Cortínez.

-“Prohibido Tránsito Pesado”: Se entregó a la delegación de Cortínez.

-“Carga máxima 4tns.”: Se entregó a la delegación de Cortínez.

-“Loma de Burro”: Se entregó a la delegación de Cortínez.

– “Prohibido arrojar basura”: Puente Julio A. Roca y autopista (ambos lados).

-“Prohibido arrojar basura”. Se entregó a la delegación de Carlos Keen.

-“Prohibido arrojar basura”:Jenner y Victoria; Santa Elena y Ecuador; Calle Martínez

y Rubar (barrio Las Retamas).

-“Máxima 30”: Francia entre El Maestro Argentino y Pascual Simone.

-“Tiro Federal Luján”: salida de acceso Oeste.

-“Máxima 30”: barrio La Martina.

-“Niños jugando”: barrio La Martina.

-“Calle cerrada”: barrio La Martina.

-“Máxima 60”: avenida Fernández Beschtedt.

-N. Urbana: avenida Humberto y Lavalle (Reposición).

-N. Urbana: M. Moreno y Padre Varela (Reposición).

-N. Urbana: Mitre esquina Italia;M. Moreno; Alsina.

-“Prohibido Tránsito Pesado”: Mitre y 9 de Julio.

-“Predio en custodia del municipio de Luján”: barrio Parque Lasa.

-“Despacio escuela”: Maryland y José Ingenieros.

-“Máxima 20”: Maryland y José Ingenieros.

-“Contramano”: Gral. Paz y Udaondo.

-“Puente angosto”: camino a Carlos Keen (Puente pacífico).

-“Loma de Burro”: calle Sor Josefina (reposición).

-“Loma de Burro”: calle Osa Mayor (reposición).

-“Exclusivo motos”: Carlos Keen (reposición).

-“Línea de colectivo”: San Martín y Leandro N. Alem (reposición).

-Reposición de 2 carteles en valla de la terminal (Exclusivo ómnibus y Desvío).

-“Luján (Centro)”: ex Ruta Nacional N° 5 y Lorenzo Casey (reposición).

-“Exclusivo servicio funerario”: 25 de Mayo y Humberto (reposición).

Barrio El Trébol: cambio de sentido de circulación – señalización vertical

-Carteles indicando “Contramano”.

-Carteles indicando “Dirección obligatoria”.

-Carteles indicando “Salida por ex ruta 5”.

-Carteles indicando “Prohibido girar a la izquierda”

-Se modificó el cartel de nomenclatura urbana.

-Se colocaron delineadores en Lorenzo Casey esquina Sparapani.

-Se sacaron 7 carteles varios.

Carteles en lomas de burro nuevas de asfalto: 10 lomas – 17 carteles

-Barrios Parque Lasa – Americano – El Trébol

Señalización vertical (Escuela N°28) Calles De la Virgen y Caseros

-Contramano (recambio).

-Prohibido estacionar – Exclusivo transporte escolar (recambio).

-Loma de Burro (recambio).

-Máxima 20.

Señalización vertical (reacondicionamiento de carteles)

-Santa Rosalía y San Sebastián: se arregló y enderezó el cartel “Contramano” vandalizado.

-Se sacó el cartel “Máxima 20” en mal estado de la calle Jorge Newbery.

-Se enderezaron carteles en la rotonda de la ruta 47 (Barrio Luna),

-Se enderezaron carteles en la ex ruta 7 (entre rotonda de los trabajadores y Las Casuarinas)

Espacio Exclusivo Motos

-Almirante Brown (Anses): cartel indicando “Exclusivo Motos”; Demarcación: Cordón y recuadro; Delineador.

-Ugarte (Frente a playón de la línea 57): cartel indicando “Exclusivo Motos”; Demarcación: Cordón y recuadro; 2 Delineadores.

Carteles indicando “Líneas de colectivo” en refugios

-Libertad y Alberdi.

-Ruta Nacional N°5 (B° Los Paraísos).

Demarcación horizontal

-Senda Peatonal: avenida Constitución esquina Gamboa: Se completó ambas manos sobre Av.

-Constitución y se hizo sobre calle Buenos Aires completa.

-Senda peatonal: avenida Nuestra Señora de Luján (altura del Monumento a caídos en Malvinas) senda completa con colectoras.

-Sendas peatonales: Carlos Pellegrini cruce con Alem, Rawson, Alvear, Güemes y Lamadrid.

Demarcación

-Ruta 5 – acceso a B° Valle Verde

-Doble línea amarilla en centro de calzada (350 mts).

-Recuadro en dársena de giro.

-Delineadores: en centro de calzada y en dársena de giro.

-Tachas luminosas: en centro de calzada y en dársena de giro.

-Cartel indicando “Valle Verde”.

-Demarcación de cordones: avenida Nuestra Sra. de Luján, avenida Carlos Pellegrini y en avenida España.

Instalación de reductores con su respectivo cartel preventivo

-Alem esquina Mitre (se retiraron tachas reductoras del mismo lugar).

-José María Pérez esquina San José (mano hacia el río).

-Barrio Americano, Parque Lasa y Trébol.

Reposición de Delineadores

-San Martín 550 (Municipalidad).

-Lavalle e Italia (parada de colectivos).

-Lavalle y Colón (Exclusivo Motos).

-Fray Manuel de Torres (Rotonda Dorronzoro).

Puesta en funcionamiento de alertadores en Casuarinas y de Ruta N° 6 y Cabred.

Por último, se llevó a cabo la distribución y recolección de vallas en eventos varios, como así también el control y mantenimiento de semáforos.

El Plan de Señalización y Demarcación Vial tiene como fin optimizar el tránsito y favorecer la accesibilidad en el partido de Luján.

Publicado el martes 21 de abril de 2026

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