Ejecutaron nuevos trabajos de Señalización y Demarcación Vial
Obras
Circulación y seguridad.
La Municipalidad informó que con el objetivo de ordenar la circulación y fortalecer la seguridad en el distrito, continúa desarrollando tareas de Señalización y Demarcación Vial en diferentes espacios.
Los trabajos realizados en las últimas semanas fueron:
Nomenclatura urbana
-VGM Cortínez – 3 intersecciones.
-VGM B° Chacras Don José – 8 intersecciones.
-B° Lanusse (Dr. Luppi – Misiones) – 12 intersecciones.
-B° Lanusse (Calle Colón) – 3 intersecciones.
Señalización vertical (Confección e instalación de carteles varios)
-“Prohibido arrojar basura”: Se entregó a la delegación de Cortínez.
-“Circule despacio/Máxima 30”: Se entregó a la delegación de Cortínez.
-“Prohibido Tránsito Pesado”: Se entregó a la delegación de Cortínez.
-“Carga máxima 4tns.”: Se entregó a la delegación de Cortínez.
-“Loma de Burro”: Se entregó a la delegación de Cortínez.
– “Prohibido arrojar basura”: Puente Julio A. Roca y autopista (ambos lados).
-“Prohibido arrojar basura”. Se entregó a la delegación de Carlos Keen.
-“Prohibido arrojar basura”:Jenner y Victoria; Santa Elena y Ecuador; Calle Martínez
y Rubar (barrio Las Retamas).
-“Máxima 30”: Francia entre El Maestro Argentino y Pascual Simone.
-“Tiro Federal Luján”: salida de acceso Oeste.
-“Máxima 30”: barrio La Martina.
-“Niños jugando”: barrio La Martina.
-“Calle cerrada”: barrio La Martina.
-“Máxima 60”: avenida Fernández Beschtedt.
-N. Urbana: avenida Humberto y Lavalle (Reposición).
-N. Urbana: M. Moreno y Padre Varela (Reposición).
-N. Urbana: Mitre esquina Italia;M. Moreno; Alsina.
-“Prohibido Tránsito Pesado”: Mitre y 9 de Julio.
-“Predio en custodia del municipio de Luján”: barrio Parque Lasa.
-“Despacio escuela”: Maryland y José Ingenieros.
-“Máxima 20”: Maryland y José Ingenieros.
-“Contramano”: Gral. Paz y Udaondo.
-“Puente angosto”: camino a Carlos Keen (Puente pacífico).
-“Loma de Burro”: calle Sor Josefina (reposición).
-“Loma de Burro”: calle Osa Mayor (reposición).
-“Exclusivo motos”: Carlos Keen (reposición).
-“Línea de colectivo”: San Martín y Leandro N. Alem (reposición).
-Reposición de 2 carteles en valla de la terminal (Exclusivo ómnibus y Desvío).
-“Luján (Centro)”: ex Ruta Nacional N° 5 y Lorenzo Casey (reposición).
-“Exclusivo servicio funerario”: 25 de Mayo y Humberto (reposición).
Barrio El Trébol: cambio de sentido de circulación – señalización vertical
-Carteles indicando “Contramano”.
-Carteles indicando “Dirección obligatoria”.
-Carteles indicando “Salida por ex ruta 5”.
-Carteles indicando “Prohibido girar a la izquierda”
-Se modificó el cartel de nomenclatura urbana.
-Se colocaron delineadores en Lorenzo Casey esquina Sparapani.
-Se sacaron 7 carteles varios.
Carteles en lomas de burro nuevas de asfalto: 10 lomas – 17 carteles
-Barrios Parque Lasa – Americano – El Trébol
Señalización vertical (Escuela N°28) Calles De la Virgen y Caseros
-Contramano (recambio).
-Prohibido estacionar – Exclusivo transporte escolar (recambio).
-Loma de Burro (recambio).
-Máxima 20.
Señalización vertical (reacondicionamiento de carteles)
-Santa Rosalía y San Sebastián: se arregló y enderezó el cartel “Contramano” vandalizado.
-Se sacó el cartel “Máxima 20” en mal estado de la calle Jorge Newbery.
-Se enderezaron carteles en la rotonda de la ruta 47 (Barrio Luna),
-Se enderezaron carteles en la ex ruta 7 (entre rotonda de los trabajadores y Las Casuarinas)
Espacio Exclusivo Motos
-Almirante Brown (Anses): cartel indicando “Exclusivo Motos”; Demarcación: Cordón y recuadro; Delineador.
-Ugarte (Frente a playón de la línea 57): cartel indicando “Exclusivo Motos”; Demarcación: Cordón y recuadro; 2 Delineadores.
Carteles indicando “Líneas de colectivo” en refugios
-Libertad y Alberdi.
-Ruta Nacional N°5 (B° Los Paraísos).
Demarcación horizontal
-Senda Peatonal: avenida Constitución esquina Gamboa: Se completó ambas manos sobre Av.
-Constitución y se hizo sobre calle Buenos Aires completa.
-Senda peatonal: avenida Nuestra Señora de Luján (altura del Monumento a caídos en Malvinas) senda completa con colectoras.
-Sendas peatonales: Carlos Pellegrini cruce con Alem, Rawson, Alvear, Güemes y Lamadrid.
Demarcación
-Ruta 5 – acceso a B° Valle Verde
-Doble línea amarilla en centro de calzada (350 mts).
-Recuadro en dársena de giro.
-Delineadores: en centro de calzada y en dársena de giro.
-Tachas luminosas: en centro de calzada y en dársena de giro.
-Cartel indicando “Valle Verde”.
-Demarcación de cordones: avenida Nuestra Sra. de Luján, avenida Carlos Pellegrini y en avenida España.
Instalación de reductores con su respectivo cartel preventivo
-Alem esquina Mitre (se retiraron tachas reductoras del mismo lugar).
-José María Pérez esquina San José (mano hacia el río).
-Barrio Americano, Parque Lasa y Trébol.
Reposición de Delineadores
-San Martín 550 (Municipalidad).
-Lavalle e Italia (parada de colectivos).
-Lavalle y Colón (Exclusivo Motos).
-Fray Manuel de Torres (Rotonda Dorronzoro).
Puesta en funcionamiento de alertadores en Casuarinas y de Ruta N° 6 y Cabred.
Por último, se llevó a cabo la distribución y recolección de vallas en eventos varios, como así también el control y mantenimiento de semáforos.
El Plan de Señalización y Demarcación Vial tiene como fin optimizar el tránsito y favorecer la accesibilidad en el partido de Luján.
Publicado el martes 21 de abril de 2026