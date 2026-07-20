Ejecutaron nuevas tareas de señalización vial en diversos puntos del distrito
Seguridad
Detalles del cronograma.
Con el objetivo de fortalecer la seguridad y optimizar el tránsito en diferentes espacios del distrito, el Municipio de Luján informó que realizó nuevas tareas de señalización y demarcación vial en barrios y localidades.
A través de un cronograma de trabajo, se desarrollaron las siguientes tareas:
Nomenclatura urbana: barrio Loreto (Etapa 1)
15 intersecciones: trabajo terminado
Señalización vertical (Confección e instalación de carteles varios):
“Desvío a Buenos Aires”: Camino a Carlos Keen y ex Ruta N 7.
“Estacionamiento a 45°” en Mitre entre Alsina y Humberto.
“Prohibido arrojar basura” en Mariano Moreno 1701.
Cambio de dominio en espacio exclusivo discapacitado en Alsina 1571.
“Exclusivo discapacitado” en Dr. Muñiz 245 (Expediente).
“N. Urbana”: Victoria y Juan de la Cruz Casas (sin colocar con anterioridad).
“Estacionamiento medido” en Alsina al 900 (reposición).
“Circule despacio-Máx 20-Niños Jugando” en Pellegrini y Olazábal (barrio Loreto).
Se quitaron carteles viejos de N. Urbana del barrio Loreto.
Se enderezaron carteles en el barrio Los Gallitos.
Se sacaron 2 carteles “Clínica Santa Elena” en Italia al 1000.
Demarcación horizontal en Camino a Carlos Keen (1000 antes de llegar a estación)
Doble línea central.
Tachas reflectivas.
Sendas y lomos Carlos Keen.
Demarcación de Pintura en rotonda Ana de Matos y Los Trabajadores.
Demarcación horizontal (varios):
Dársenas de estacionamiento a 45°: Mitre entre Alsina y Humberto
Instalación de reductores con su respectivo cartel preventivo:
Almte. Brown esquina Alem.
Rawson esquina San Martín
Sendas y lomos en Pueblo Nuevo
Pintura de ochavas en barrio Zapiola y plaza Colón.
Ochavas en barrio Loreto, La Capilla, calle Pascual Simone
Pintura puente Jauregui
Demarcación de espacio “Exclusivo para carga y descarga” en Alsina esquina San Martín.
2 delineadores (Azules).
Placas de demarcación trapezoidal – delimitando espacio exclusivo (recuadro) y logo.
Pintura en cordón (celeste).
Espacios para contenedores de basura: en las 4 esquinas de la Plaza Colón
Total 4 espacios – 20 cordón tope (5 espacios + 1 línea amarilla por espacio).
Lomos
Barrios Juan XXIII, La Loma, Mirador, Libertad y Loreto.
Tachas luminosas solares
4 tachas: Camino a Carlos Keen – Puente arroyo escuela Yapeyú
Además, se realizó el control y mantenimiento de semáforos y se distribuyeron vallas en diferentes eventos.
Publicado el lunes 20 de julio de 2026