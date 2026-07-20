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Ejecutaron nuevas tareas de señalización vial en diversos puntos del distrito

Seguridad

Detalles del cronograma.



Publicado el lunes 20 de julio de 2026

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y optimizar el tránsito en diferentes espacios del distrito, el Municipio de Luján informó que realizó nuevas tareas de señalización y demarcación vial en barrios y localidades.

A través de un cronograma de trabajo, se desarrollaron las siguientes tareas:

Nomenclatura urbana: barrio Loreto (Etapa 1)

15 intersecciones: trabajo terminado

Señalización vertical (Confección e instalación de carteles varios):

“Desvío a Buenos Aires”: Camino a Carlos Keen y ex Ruta N 7.

“Estacionamiento a 45°” en Mitre entre Alsina y Humberto.

“Prohibido arrojar basura” en Mariano Moreno 1701.

Cambio de dominio en espacio exclusivo discapacitado en Alsina 1571.

“Exclusivo discapacitado” en Dr. Muñiz 245 (Expediente).

“N. Urbana”: Victoria y Juan de la Cruz Casas (sin colocar con anterioridad).

“Estacionamiento medido” en Alsina al 900 (reposición).

“Circule despacio-Máx 20-Niños Jugando” en Pellegrini y Olazábal (barrio Loreto).

Se quitaron carteles viejos de N. Urbana del barrio Loreto.

Se enderezaron carteles en el barrio Los Gallitos.

Se sacaron 2 carteles “Clínica Santa Elena” en Italia al 1000.

Demarcación horizontal en Camino a Carlos Keen (1000 antes de llegar a estación)

Doble línea central.

Tachas reflectivas.

Sendas y lomos Carlos Keen.

Demarcación de Pintura en rotonda Ana de Matos y Los Trabajadores.

Demarcación horizontal (varios):

Dársenas de estacionamiento a 45°: Mitre entre Alsina y Humberto

Instalación de reductores con su respectivo cartel preventivo:

Almte. Brown esquina Alem.

Rawson esquina San Martín

Sendas y lomos en Pueblo Nuevo

Pintura de ochavas en barrio Zapiola y plaza Colón.

Ochavas en barrio Loreto, La Capilla, calle Pascual Simone

Pintura puente Jauregui

Demarcación de espacio “Exclusivo para carga y descarga” en Alsina esquina San Martín.

2 delineadores (Azules).

Placas de demarcación trapezoidal – delimitando espacio exclusivo (recuadro) y logo.

Pintura en cordón (celeste).

Espacios para contenedores de basura: en las 4 esquinas de la Plaza Colón

Total 4 espacios – 20 cordón tope (5 espacios + 1 línea amarilla por espacio).

Lomos

Barrios Juan XXIII, La Loma, Mirador, Libertad y Loreto.

Tachas luminosas solares

4 tachas: Camino a Carlos Keen – Puente arroyo escuela Yapeyú

Además, se realizó el control y mantenimiento de semáforos y se distribuyeron vallas en diferentes eventos.

Publicado el lunes 20 de julio de 2026

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