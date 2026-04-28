Durante el mes de mayo continúan las postas de salud en la Plaza Colón

Publicado el martes 28 de abril de 2026

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El Municipio de Luján informa a la comunidad que las Postas de Salud continuarán en la Plaza Colón durante el mes de mayo con acceso libre y gratuito.

En esta oportunidad, estarán los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 9 a 13 horas.

Con su DNI, las y los vecinos podrán aplicarse vacunas del calendario nacional, vacuna antigripal, contra el dengue y la neumonía, además de realizarse controles de presión arterial y de glucemia.

También se brindará asesoramiento sobre Telemedicina, la aplicación móvil del Municipio de Luján que permite a los pacientes acceder a atención médica de calidad de manera virtual.

Publicado el martes 28 de abril de 2026