Durante el mes de mayo continúan las postas de salud en la Plaza Colón
De 8 a 13hs.
El Municipio de Luján informa a la comunidad que las Postas de Salud continuarán en la Plaza Colón durante el mes de mayo con acceso libre y gratuito.
En esta oportunidad, estarán los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 9 a 13 horas.
Con su DNI, las y los vecinos podrán aplicarse vacunas del calendario nacional, vacuna antigripal, contra el dengue y la neumonía, además de realizarse controles de presión arterial y de glucemia.
También se brindará asesoramiento sobre Telemedicina, la aplicación móvil del Municipio de Luján que permite a los pacientes acceder a atención médica de calidad de manera virtual.
Publicado el martes 28 de abril de 2026