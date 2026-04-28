Martes 28 de abril de 2026
→ Ver pronóstico

  • 20°C
  • H: 42%
  • P: 1011
  • V: Nor Noroeste

Durante el mes de mayo continúan las postas de salud en la Plaza Colón

De 8 a 13hs.



Publicado el martes 28 de abril de 2026

El Municipio de Luján informa a la comunidad que las Postas de Salud continuarán en la Plaza Colón durante el mes de mayo con acceso libre y gratuito. 

En esta oportunidad, estarán los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 9 a 13 horas.

Con su DNI, las y los vecinos podrán aplicarse vacunas del calendario nacional, vacuna antigripal, contra el dengue y la neumonía, además de realizarse controles de presión arterial y de glucemia.

También se brindará asesoramiento sobre Telemedicina, la aplicación móvil del Municipio de Luján que permite a los pacientes acceder a atención médica de calidad de manera virtual.

Publicado el martes 28 de abril de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.