Respuesta de Juan Lavorato a Jeremías Rodríguez

Semanas atrás, el referente de la Coalición Cívica de Luján, Jeremías Rodríguez, quien se desempeña como asesor y abogado del Diputado Luciano Bugallo, fue víctima de un escrache mediante panfletos en su propio domicilio. Ha dicho que frente a estos hechos de público conocimiento, denunció penalmente al Intendente y a su Secretario de Economía.

Pero también acusó a Juan Lavorato, Asesor en la Secretaría Privada de la Comuna local, a quien Luján en Línea le brindó el derecho a réplica.

«Me parece que está un poco desubicado, lo debe tratar mal la vida porque ve cosas raras. Y si él tiene alguna prueba en lo que refiere a mi persona, yo con todo gusto voy a concurrir a la Justicia. Es más, yo le inicié una demanda penal, ante semejantes agravios. Y tengo 50 páginas de insultos hacia mi persona y a mi familia, tengo la documentación guardada. Cuando la Justicia lo requiera, yo me voy a presentar con todo gusto, con las pruebas, como corresponde», expresó.

«Reitero, me parece que está un poco desequilibrado mentalmente, no guarda relación su accionar con sus dichos, ve fantasmas, quizás alguna medicación que le está haciendo mal, la verdad que no lo entiendo, pobre muchacho», insistió.

Además, agregó «¿Él es Abogado? Debería saber que una persona es delincuente cuando tiene sentencia firme y lo determina la Justicia, mientras tanto las personas o empresas gozan de la presunta inocencia. Tendrá que presentarse a la Justicia y demostrar que lo que dice de mí es cierto».

«Mi dignidad fue tan grande que en las redes sociales me solidaricé con respecto a esta situación, que forma parte de un pasado nefasto de la Dictadura Militar, el cual no debería volver a ocurrir. Y si él está insinuando que yo fui parte de eso, tiene derecho a ir a la Justicia, donde yo le voy a contestar», afirmó.

«No es mi estilo, pero yo estaría dispuesto y muy satisfecho de que pueda concurrir a la Justicia en Democracia y yo voy a presentar mi descargo, como corresponde», sostuvo.

Además, indicó «Nuestra familia inició una demanda penal y aparte lo denuncié porque él tiene una cochera que no está habilitada, no tiene los planos aprobados y la está explotando comercialmente. También lo denuncié en la AFIP y le exigí a la Municipalidad, por nota, que tome las medidas del caso».

«Me considero un defensor de la honorabilidad de la gestión del Intendente Boto», cerró Juan Lavorato, Asesor en la Secretaría Privada de la Comuna local.

Publicado el miércoles 6 de enero de 2021