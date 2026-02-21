Dura caída en casa: Luján perdió 1 a 0 ante Sportivo Barracas

Publicado el sábado 21 de febrero de 2026

Por la Primera División C, Luján cayó en su debut como local tras perder 1 a 0 frente a Sportivo Barracas, que se llevó tres puntos de oro del estadio ubicado en el barrio San Emilio.

El único gol del encuentro lo convirtió Durruty, en la mitad del segundo tiempo, luego de una jugada que terminó marcando la diferencia en un partido parejo.

El equipo lujanero, que venía con la ilusión de hacerse fuerte en casa, debió afrontar varios minutos con un hombre menos por la expulsión de Dopazo, lo que condicionó el tramo final del encuentro.

A pesar del esfuerzo, no logró torcer la historia y terminó dejando escapar puntos importantes en el arranque ante su gente.

