Sábado 28 de febrero de 2026
→ Ver pronóstico

  • 20°C
  • H: 77%
  • P: 1012
  • V: Este

Duelo de necesitados: Luján visita a Fénix por la segunda fecha

Primera C.



Publicado el sábado 28 de febrero de 2026

Por la segunda fecha de la Primera División C, Luján visitará este sábado a Fénix en un encuentro que se jugará desde las 17 horas.

Ambos equipos llegan con la obligación de sumar, ya que vienen de caer en la jornada inaugural del campeonato.

Por eso, el cruce asoma como un duelo de necesitados, donde tanto el Lujanero como el conjunto local buscarán recuperarse rápidamente para no quedar relegados en el arranque del torneo.

Publicado el sábado 28 de febrero de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.