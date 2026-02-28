Duelo de necesitados: Luján visita a Fénix por la segunda fecha

Publicado el sábado 28 de febrero de 2026

Por la segunda fecha de la Primera División C, Luján visitará este sábado a Fénix en un encuentro que se jugará desde las 17 horas.

Ambos equipos llegan con la obligación de sumar, ya que vienen de caer en la jornada inaugural del campeonato.

Por eso, el cruce asoma como un duelo de necesitados, donde tanto el Lujanero como el conjunto local buscarán recuperarse rápidamente para no quedar relegados en el arranque del torneo.

Publicado el sábado 28 de febrero de 2026