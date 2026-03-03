Duelo clave en Merlo: Flandria visita a Argentino con la punta en la mira

Publicado el martes 3 de marzo de 2026

Por la cuarta fecha de la Primera B, Flandria se presentará este viernes a las 20 y 30 como visitante frente a Argentino de Merlo, en un cruce que promete ser determinante en la pelea por los primeros puestos.

Ambos equipos llegan con seis puntos en la tabla y se ubican a tan solo una unidad de los líderes, que suman siete.

El Canario buscará hacerse fuerte fuera de casa para mantenerse en la zona alta y dar un salto hacia la cima, mientras que el conjunto de Merlo intentará aprovechar la localía para quedar como uno de los punteros del certamen.

Con la tabla tan apretada en este arranque de campeonato, el encuentro aparece como una verdadera prueba de carácter para los dos.

En juego no solo habrá tres puntos, sino también la posibilidad de acomodarse en lo más alto. El árbitro será Ignacio Cuicchi.

