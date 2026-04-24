Dos talentos lujanenses rumbo a la escena internacional: clasificaron a la etapa continental de la Performer Cup

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Los jóvenes artistas Malena Marquiegui y Benjamín Nicosía lograron un importante reconocimiento al clasificar a la etapa continental de la Performer Cup, una competencia internacional de artes escénicas que reúne a performers de todo el mundo bajo un formato deportivo y altamente profesional.

La Performer Cup se desarrolla en el marco de la Federación Internacional de las Artes Escénicas (FIPASS) y cuenta con el aval de C.S.A.In, organismo reconocido por el Comité Olímpico Nacional Italiano. Este respaldo le otorga carácter oficial a una propuesta que se diferencia de otros certámenes artísticos: aquí, los participantes compiten como verdaderos “atletas” de las artes escénicas, representando a sus regiones frente a jurados especializados y con criterios de evaluación unificados a nivel global.

Tras superar la instancia regional realizada en diciembre, Marquiegui y Nicosía se destacaron en la final nacional llevada a cabo los días 18 y 19 de abril en Buenos Aires. Gracias a sus presentaciones, ambos obtuvieron el pase a la etapa continental, que tendrá lugar en noviembre en Acapulco. En esta instancia, Benjamín fue reconocido por su desempeño en actuación, mientras que Malena sobresalió en presencia escénica.

El camino no termina allí: el certamen culminará con la instancia mundial, prevista para el próximo año en Roma, donde los mejores performers del circuito internacional competirán por el máximo reconocimiento.

Malena Marquiegui cuenta con una sólida formación en actuación y teatro musical. Actualmente cursa la Licenciatura en Actuación en la Universidad Nacional de las Artes y se especializa como Intérprete Superior en Teatro Musical en el Instituto ISEC. Su recorrido incluye estudios en danza y teatro en diversas instituciones, además de talleres con referentes como Pepe Cibrián.

En el escenario, ha participado en numerosas producciones, destacándose en obras como Carrie, un extraño presentimiento, Drácula, el Nosferatu, Les Miserables y Blancanieves, entre otras, donde combinó actuación, canto y danza.

Por su parte, Benjamín Nicosía ha desarrollado su formación en distintos espacios teatrales y musicales, incluyendo la Escuela Sonarte y el Instituto ISEC. Su experiencia abarca una amplia variedad de obras, con roles en títulos como Romeo y Julieta, Drácula, El jorobado y Peter Pan, el musical. Su versatilidad lo ha llevado a interpretar múltiples personajes en producciones independientes y grupales.

La clasificación de ambos artistas representa no solo un logro personal, sino también un orgullo para la comunidad de Luján, que ve reflejado en ellos el crecimiento y la proyección del talento local en escenarios internacionales.

Con la mirada puesta en México y, más adelante, en Italia, Malena y Benjamín continúan su preparación para enfrentar nuevos desafíos en un circuito que exige excelencia, disciplina y pasión por las artes escénicas.

Publicado el viernes 24 de abril de 2026