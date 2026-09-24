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Dos mujeres resultaron heridas tras un choque en la zona urbana

Auto y moto.



Publicado el jueves 24 de septiembre de 2026

Un siniestro vial se registró este miércoles en la esquina de San Martín y Sarmiento, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta en la que circulaban dos mujeres.

Como consecuencia del impacto, ambas ocupantes de la moto resultaron heridas y fueron asistidas en el lugar por Bomberos. En el operativo, ademas, trabajaron efectivos policiales y personal de Guardia Urbana.

La conductora del automóvil resultó ilesa.

Publicado el jueves 24 de septiembre de 2026

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