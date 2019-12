Dos jóvenes fueron agredidos en un establecimiento nocturno

En la madrugada del domingo cuando se desarrollaba la fiesta de «Coconut» en el establecimiento KM 1, dos jóvenes fueron agredidos brutalmente por empleados de seguridad del lugar. En diálogo con Luján en línea, la joven relató que sufrió un golpe de puño en su ojo derecho y en distintas partes del cuerpo, mientras que su novio resultó con un corte profundo en la ceja derecha producto de la golpiza (que debieron suturar) y una esguince de tobillo y fuertes golpes en todo su cuerpo.

Ante estos lamentables hechos, los vecinos autoconvocados contra las Violencias de Género en Luján, señalaron:»Hacemos público nuestro enérgico repudio a los hechos acontecidos este 21 de diciembre en la «Fiesta de Coconut», donde una joven y su novio fueron brutalmente agredidos por personal de seguridad de la fiesta, debiendo ser ambos hospitalizados y atendidos en la guardia»

«La seguridad privada del lugar atentó contra la integridad física de los jóvenes, poniendo en riesgo su seguridad y su vida», indicaron. Además, agregaron:

Por todo lo antes mencionado decimos:»BastaDeViolencia y de poner en riesgo la vida de las pibas y los pibes en las noches de Luján. Exigimos a los organizadores de la fiesta el nombre de los trabajadores de seguridad. No queremos la complicidad del silencio, no la vamos a tolerar. No queremos más VIOLENTOS trabajando de seguridad en ningún bar/pub/boliche de Luján».

«Exigimos al Estado Municipal tomar cartas en el asunto y promover la investigación de lo sucedido.Entendemos que la falta de controles por parte de las autoridades de aplicación en la nocturnidad lujanense pone en riesgo la integridad física y la vida de los jóvenes, siendo las mujeres, adolescentes, trans y travestis los más vulnerables»

«Necesitamos un Estado que efectivice políticas públicas, con decisión política para erradicar todas las violencias con hincapié en aquellas que suceden en las noches lujanenses. No podemos seguir permitiendo excesos en nombre de la seguridad de las y los concurrentes a bares y boliches; necesitamos el compromiso permanente para sancionarla y erradicarla

Por último, señalaron: «Quienes desempeñan el trabajo de seguridad en bares y boliches deben capacitarse en perspectiva de género y derechos humanos para prevenir las violencias; profesionalizándose para evitar un desempeño improvisado que atente contra la vida de las personas, fundado en la prevención y en la promoción ante todo».

Publicado el domingo 22 de diciembre de 2019