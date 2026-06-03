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Dos hombres murieron en el interior de la Comisaría de Open Door, uno de ellos era Policía

Martes por la tarde



Publicado el miércoles 3 de junio de 2026

Dos hombres murieron este martes en la Comisaría Tercera de Open Door.

Un policía de la Bonaerense perdió la vida tras recibir disparos de arma de fuego, en su cabeza y en el cuerpo.

Quien disparó se trató de Alex Romero que se había presentado por la tarde por un caso de Amenazas, bajo la instrucción de el área de Garantías de Merceddes.

Romero llevaba un arma oculta entre su ropa y empezó a disparar dentro de la sede, sin conocer los motivos.

Uno de los hombres que murió fue el agente policial, Malcon Churquina. Quien a pesar de ser trasladado con vida, falleció.

El otro hombre que murió, fue quien había sido denunciado por amenazas Alex Romero, abatido por Agustín Larravide, el otro Policía que estaba en Lujan Tercera. Churquina y Larravide de alrededor de 30 años.

Seguramente Larravide, el policía que quedó con vida podrá a la Justicia mejores precisiones de porque Romero comenzó a Disparar

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Publicado el miércoles 3 de junio de 2026

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